Fyra svenska backar på topp 100-listan

LOS ANGELES. Fyra svenskar platsar på listan över de 100 bästa NHL-backarna genom tiderna.

Allt enligt branschtidningen The Hockey News, som presenterar topplistan i sitt nya specialnummer ”Top 100 Defensemen Of All Time”.

Inte helt överraskande är det Nicklas Lidström, som får betyget som vår bäste back.

Han tar plats som nr 3 bakom ettan Bobby Orr och tvåan Doug Harvey.

Den trion nämns ofta som i en klass för sig när hockeyexperterna gör sina rankinglistor om de bästa försvarsspelarna genom tiderna.

Börje Salming behåller sin status som en av ligans mest respekterade försvarsspelare i historien efter åren i Toronto Maple Leafs.

Han tar plats som nr 22.

Erik Karlsson, som har två vunna Norris Trophy på meritlistan, hittar vi på plats nr 27.

Den fjärde svensken är Victor Hedman, som för en dryg vecka sedan blev Stanley Cupmästare med Tampa Bay Lightning och också belönades med Conn Smythe Tropy i egenskap av slutspelets mest värdefulle spelare.

Han är nr 50 på årets ranking.

Räkna med att Hedman kommer att klättra på rankingen under kommande år om han fortsätter att storspela som han gjort under de senaste säsongerna.

Här namnen på de backar som förtjänar en plats på tio-i-topp:

1) Bobby Orr.

2) Doug Harvey.

3) Nicklas Lidström.

4) Eddie Shore.

5) Ray Bourque.

6) Denis Potvin.

7) Red Kelly.

8) Larry Robinson.

9) Paul Coffey.

10) Chris Chelios.

Lidström blev NHL-mästare med Detroit Red Wings fyra gånger (1997, 1998, 2002, 2008) och tog hem Norris Trophy vid sju tillfällen (2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011).

Han vann också slutspelets MVP-pris, Conn Smythe Trophy, när Red Wings blev mästare 2002.