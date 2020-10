Detroit-svenskarna hyllas i ny bok

LOS ANGELES. Detroit Red Wings är en av NHL:s sex klassiska klubbar med en diger historia.

Ett antal svenskar har varit med och skrivit den.

De får också en framträdande plats i en ny bok om klubben, som hockeyjournalisten Helene St. James på tidningen Detroit Free Press skrivit.

– Jag började bevaka Red Wings under 90-talet och det har varit fantastiskt roligt att få gräva i klubbens historia och lära sig mer om legendarer, som Terry Sawchuk, Ted Lindsay och Gordie Howe, säger Helene till Sport Expressen.

Boken, som bär titeln ”The Men and Moments that made The Big 50”, kom ut i USA den 13 oktober.

Tre av lagets tre största svenskar genom tiderna får sina egna kapitel och de är inte oväntat Nicklas Lidström, Tomas Holmström och Henrik Zetterberg.

Lidas-kapitlet bär rubriken ”The Perfect Human”, som blev den svenske backgigantens smeknamn inom laget för hans felfria agerande både på och utanför isen.

– Jag rankar Lidström som den tredje bäste spelaren i Red Wings genom tiderna efter Gordie Howe och Steve Yzerman. Han var så oerhört talangfull och smart. Dessutom väldigt enkel och rak att ha att göra med när det gällde intervjuer och kommentarer under varje säsong., säger Helene St. James.

Tomas Holmström vann, precis som Lidas, fyra mästartitlar under sin tid i Detroit och porträtteras i ett kapitel under rubriken ”Santa Homer”.

– Homer jobbade så hårt och är ett lysande exempel på hur långt allt slit kan ta dig i karriären. Han var en jättepopulär kille bland lagkamraterna för sin uppoffrande spelstil och för att han aldrig klagade över alla smällar han tog som power forward framför motståndarkassen. Hans ”svengelska” drog ned skratt bland lagkamraterna under alla år han var en del av Red Wings, berättar Helene.

Zäta porträtteras i kapitlet ”From Seventh to a Thousand”, vilket spelar på det faktum att han draftades i den sjunde rundan och ändå hade en lång och framgångsrik NHL-karriär med över 1000 matcher i Red Wings. Ja, det blev 1082 till slut från säsongen 2007-08 fram till slutet 2017-18.

Zätas succé sammanföll med ryssen Pavel Datsjuks tid i Detroit och de båda benämndes ofta som ”The Euro Twins”.

Boken uppmärksammar också två andra svenskar – Niklas Kronwall och Johan Franzén.

Den förstnämnde bland annat för sina hårda och precisa höfttacklingar på öppen is, som ofta kallades för att motståndaren hade blivit ”Kronwall-ed” i amerikanska och kanadensiska tidningar och media.

Franzén fick sin karriär förstörd av hjärnskakningar, men var under sina bästa år en av ligans bästa power forwards. Han var outtröttlig på isen och en vass målskytt.

Lagkaptenen Steve Yzerman var så imponerad av ”Frasse” att han gav honom smeknamnet ”The Mule”, vilket kan fritt översättas till ”Packåsnan”.

Han kunde dra lasset för laget varje gång han var inne på isen. I närkampsspelet, framför motståndarkassen och med ett viktigt mål när matcherna stod och vägde.

Helene St. James uppmärksammar också ”How Swede it was” under slutspelet 2008 när Red Wings gick hela vägen och blev Stanley Cupmästare efter att ha besegrat Pittsburgh Penguins i en dramatisk finalserie.

Då innehöll laget sju svenskar – Lidström, Holmström, Zetterberg, Kronwall, Franzén, Mikael Samuelsson och Andreas Lilja.