Vilken revansch för oldtimern Lou

Lou Lamoriello är still going strong.

77 år gammal blev han under lördagen utsedd till NHL:s bäste general manager.

Just det, samme Lamoriello som fick sparken från Toronto Maple Leafs för två år sedan, då man valde att satsa på den unge analytikern Kyle Dubas istället.

Gissar att Lou log snett när han fick beskedet från NHL-högkvarteret igår att han vunnit omröstningen om Jim Gregory General Manager of the Year Award för sitt jobb med New York Islanders.

Toronto försvann efter Play-in i augusti medan Lamoriellos Islanders är kvar i slutspelet och just nu kämpar mot Tampa Bay Lightning i semifinalen.

Lou har rykte om sig att vara en stenhård boss, men vem man än talar med i NHL så uttrycker alla stor respekt för honom.

Han ledde New Jersey Devils till tre Stanley Cuptitlar 1995, 2000 och 2003. Han blev invald i Hockey Hall of Fame 2009 och gör nu sin 33:e säsong som GM i NHL.

Resultat och utmärkelser, som talar för sig själva.

De andra två kandidaterna den här säsongen var Julien BriseBois, Tampa Bay, och Jim Nill, Dallas.

Colorados Joe Sakic slutade på fjärde plats i omröstningen medan Kelly McCrimmon, Vegas hamnade 5:a och Vancouvers Jim Benning kom in på 6:e plats.

Kyle Dubas, då? Nej, han fick inte en enda röst.