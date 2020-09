Ryan vann Masterton – hyllar Lindblom

LOS ANGELES. NHL meddelade under måndagen namnet på vinnaren av den här säsongens Bill Masterton Memorial Trophy.

Priset går till Ottawa-forwarden Bobby Ryan, som länge kämpat för att bli kvitt sitt alkoholmissbruk och i vintras tillbringade ett antal månader på en rehabklinik i Arizona efter att ha tagit hjälp av ligans och spelarfackets Player´s Assistance Program.

Ryan lämnade Senators i november och återvände inte på isen förrän den 27 februari, då han gjorde en bejublad comeback och svarade för ett hattrick i en ligamatch mot Vancouver Canucks.

Utmärkelsen går till den spelare ”who best exemplifies the qualities of perseverence, sportmanship and dedication to ice hockey.”

Fritt översatt, den spelare som är det bästa exemplet på ”ihärdighet, sportmannanda och engagemang för ishockeyn”.

Ryan säger så här i ett uttalande:

– Jag berättade för min fru för fem år sedan att tack vare henne kunde jag börja se mig själv och börja bli den man jag vill vara. Jag tog en omväg, men nu är jag tillbaka. Jag är tillbaka och jag försöker bli en bättre person hela tiden. Varje morgon när jag vaknar upp genomgår jag den process med terapi och allt som krävs för att jag ska bli en bättre medlem av vår familj. Hockeyn kommer i andra hand nu.

De övriga två kandidaterna till priset var Oskar Lindblom, Philadelphia Flyers, och Stephen Johns, Dallas Stars.

Bobby Ryan hyllade Lindblom och Johns i ett uttalande för Sportsnet i Kanada sedan NHL gått ut med namnet på årets pristagare.

– Jag vill gratulera de två andra nominerade kandidaterna, både Oskar och Stephen, som var minst lika om inte mer förtjänta att vinna priset. Jag tycker det är viktigt att nämna också dem när jag pratar om vad det här betyder för mig och jag önskar dem god hälsa och en lång karriär framöver.

Lindblom genomgick en lång cellgiftsbehandling från december till juli efter att ha drabbats av cancersjukdomen Ewing´s sarcoma, men hann göra comeback under slutspelet och spelade Flyers sista två matcher i kvartsfinalen mot New York Islanders.

Stephen Johns gjorde comeback i vintras efter att ha missat en och en halv säsong på grund av sviterna efter en hjärnskakning under en NHL-match.