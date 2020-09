Josi tog hem Norris – Draisaitl NHL:s MVP

LOS ANGELES. Nej, det blev ingen svensk vinnare under årets NHL Awards.

Victor Hedman, Tampa Bay, var en av de tre nominerade backarna till Norris Trophy.

Men när vinnaren presenterade i natt, svensk tid, så gick utmärkelsen till Roman Josi, Nashville Predators.

Många hade tippat att John Carlson, Washington Capitals, skulle ta hem priset, som presenterades via Zoom av trefaldige vinnaren Paul Coffey.

Hart Trophy, som delas ut till den spelare som anses ha varit mest värdefull för sitt lag under säsongen, gick till Leon Draisaitl.

NHL gjorde sitt bästa för att hitta en stjärnfylld inramning till årets tv-gala, som nu inte kunde hållas inför publik som vanligt i Las Vegas på grund av coronaviruset.

Wayne Gretzky presenterade och intervjuade vinnaren av Calder Trophy, som gick till Coloradobacken Cale Makar.

De övriga två nominerade till priset, som går till ligans bäste rookie, var Quinn Hughes, Vancouver Canucks, och Dominik Kubalik, Chicago Blackhawks.

Näste prisutdelare var sexfaldige Stanley Cupmästaren Mark Messier, som fick äran att presentera namnet på mottagaren av Ted Lindsay Award.

Priset, som Messier själv vann två gånger, är ett MVP-pris framröstat av spelarna själva.

– Just detta faktum att de spelare du kämpar mot hela säsongen röstar fram dig till ligans mest värdefulle spelare är speciellt, sa Messier.

Samma ord upprepade Leon Draisaitl, Edmonton Oilers, när han via videolänk tog emot utmärkelsen.

Legendariske NHL-målvakten Grant Fuhr var prisutdelare till målvaktspriset Vezina Trophy, som i år gick till Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets.

Det här var fjärde året i rad som Victor Hedman var nominerad till Norris Trophy. Han vann priset 2018.

Han sa själv till SportExpressen nyligen så här om vem vinnaren skulle bli i år:

– Mitt tips är att det blir en förstagångsvinnare.

Varken Roman Josi eller John Carlson hade vunnit Norris Trophy tidigare.

Nicklas Lidström utnämndes till NHL:s bäste back sju gånger under sin tid i Detroit Red Wings.

Wayne Gretzky agerade också prisutdelare till Hart Trophy, som han själv vann nio gånger under sin NHL-karriär.

Leon Draisaitl är den fjärde Oilersspelaren efter Gretzky, Messier och Connor McDavid, som fått ta emot Hart Trophy.

XXX

Ingen svensk fick heller plats i First All Star Team säsongen 2019-20 medan Victor Hedman framröstades som en av backarna till Second All Star Team.

Här de två stjärnlagen:

FIRST ALL STAR TEAM:

MÅLVAKT: Connor Hellebuyck, Winnipeg.

BACKAR: John Carlson, Washington och Roman Josi, Nashville.

CENTER: Leon Draisaitl, Edmonton.

HÖGERFORWARD: David Pastrnak, Boston.

VÄNSTERFORWARD: Artemi Panarin, NY Rangers.

Elias Pettersson, Vancouver, slutade på 7:e plats i omtöstningen bland centerfowards med 3 poäng.

Jacob Markström, Vancouver, tog sin in på 5:e plats bland målvakterna med 36 poäng.

SECOND ALL STAR TEAM:

MÅLVAKT: Tuukka Rask, Boston.

BACKAR: Victor Hedman, Tampa Bay och Alex Pietrangelo, St. Louis.

CENTERFORWARD: Nathan MacKinnon, Colorado.

HÖGERFORWARD: Nikita KUtjerov, Tampa Bay.

VÄNSTERFORWARD: Brad Marchand, Boston.

XXX

Här är vinnarna av årets NHL Awards:

x CALDER TROPHY: Cale Makar, Colorado Avalanche.

x TED LINDSAY AWARD: Leon Draisaitl, Edmonton Oilers.

x VEZINA TROPHY: Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets.

x JAMES NORRIS TROPHY: Roman Josi, Nashville Predators.

x HART TROPHY: Leon Draisaitl, Edmonton Oilers.

De övriga pristagarna har presenterats under slutspelets gång och är redan kända.