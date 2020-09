Foppa ser Hedman ta plats i HHOF

LOS ANGELES. Med Stanley Cup och Conn Smythe Trophy har Victor Hedman spelat till sig en meritlista, som kommer att ta honom in i Hockey Hall of Fame i Toronto när karriären är över.

Det vågar jag slå fast redan nu även om Hedman har fyra år kvar på kontraktet med Tampa Bay Lightning.

Och det är ett påstående som Peter Forsberg instämmer i.

– Ja, att vinna Conn Smythe Trophy är en jättestor pusselbit för att komma in i Hockey Hall of Fame, säger Foppa, som själv valdes in i HHOF i Toronto 2014.

Hedmans meritlista växer.

Han kan nu bocka av en mästartitel i NHL och ett MVP-pris under slutspelet 2020.

Lägg dessa utmärkelser till ett VM-guld 2017 och utnämningen till NHL:s bäste back 2018, som gav honom Norris Trophy.

Foppa vet vad som krävs för att bli invald till hockeyns finrum.

– Det ser jättebra ut för Victor nu för att komma in i Hockey Hall of Fame när den dagen kommer. Hans CV är verkligen imponerande.

Foppa tror inte att framgångarna är över för Victor Hedman.

– De har ett bra lag i Tampa Bay med toppspelarna i rätt ålder, så de kan gå långt i slutspelet i några år till.

Victor Hedman är den tionde backen genom åren att vinna Conn Smyhte Trophy. Av de åtta som avslutat karriären har alla tagit plats i Hockey Hall of Fame.

De är:

x Serge Savard.

x Bobby Orr.

x Larry Robinson.

x Al MacInnis.

x Brian Leetch.

x Scott Stevens.

x Nicklas Lidström.

x Scott Niedermayer.

Chicagobacken Duncan Keith vann Conn Smythe Trophy 2015 och är liksom Hedman fortfarande aktiv i NHL.

XXX

Fyra svenskar har genom åren blivit invalda i Hockey Hall of Fame:

x Börje Salming, 1996.

x Mats Sundin, 2012.

x Peter Forsberg, 2014.

x Nicklas Lidström, 2015.

Daniel Alfredsson har varit på valbar plats de senaste tre åren, men inte fått tillräckligt många röster för att bli invald.

Nästa år finns chansen att ytterligare några svenskar får ta plats i HHOF, då Daniel Sedin, Henrik Sedin och Henrik Zetterberg alla är valbara.

Reglerna säger att en spelare inte kan röstas in förrän tre år efter det att de avslutat sin aktiva karriär.