Ny spelaraktion i kampen för social rättvisa

LOS ANGELES. Före nedsläpp i lördagens möte mellan Tampa Bay och Boston hölls en ceremoni med spelarna från båda lagen på isen i Scotiabank Arena i Toronto.

Den var ett avstamp inför den fortsatta kampen för social rättvisa och jämlikhet efter den spelarbojkott som genomfördes med inställda matcher i Stanley Cup i torsdags och fredags.

Innan framförandet av de kanadensiska och amerikanska nationalsångerna visades en video på Jumbotronen i arenan med budskapet ”Equality is the only way forward.”

Inspelade inslag med spelare från båda lagen poängterade vikten av att hockeyn nu gör sitt för att skapa en bättre miljö för alla.

– Vi måste se till att alla svarta spelare i ligan kan känna sig trygga och att de har en röst, sa Tampabacken Kevin Shattenkirk.

En annan video bjöd på liknande budskap från Bostonduon Patrice Bergeron och Brad Marchand.

– Det var fantastiskt att se hur vi alla kom samman tidigare i veckan att den här frågan är större än idrotten i sig. Det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar om att stödja våra färgade spelare och inse att förändringar måste till. Vi vill vara delaktiga för att genomföra de förändringarna framöver. Det här är bara början, sa Bergeron.

– Vi inser att vad vi behöver är reflektioner, diskussioner och samtal. Men det behöver också ske riktiga och synliga förändringar, påpekade Bergeron.

Tampa Bay besegrade Boston med 3-1 i lördagens möte och leder nu kvartsfinalen med 3-1 i matcher.

Victor Hedman var en av Lightnings målskyttar och har nu gjort 7 poäng, 4 mål och 3 assist, på 12 matcher i slutspelet.

– Jag är jätteglad över att vi som lag har kämpat på så bra utan vår kapten (Steven Stamkos) och nått resultat. Alla bidrar och gör sitt bästa i alla lägen, sa Hedman i en tv-intervju med NHL Network direkt efter slutsignalen.