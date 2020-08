Henke är Talbots stora inspiration

LOS ANGELES. Mycket hänger på Cam Talbot när Calgary tar sig an Dallas natten till fredagen, svensk tid, i åttondelsfinalen av Stanley Cup.

Stars leder matchserien med 3-2 och Flames måste vinna för att överleva i slutspelet och få till en sjunde och avgörande match.

Cam Talbot, 33, säger i en intervju med nhl.com att han söker inspiration hos en gammal lagkamrat, Henrik Lundqvist, 38.

De två bildade New York Rangers målvaktspar under två säsonger 2013-15.

Talbot pekar på Henkes sätt att förbereda sig inför matcherna, som ett vinnarvapen han försöker kopiera.

– Han ändrade aldrig sina förberedelser utan var lika noggrann varje gång. Han kom till rinken och följde samma schema när det var match och jag tror att det är vad du måste göra i dessa slutspelstider. Du kan inte börja ändra på förberedelserna för att ditt lag är på väg att bli utslaget eller slå ut en motståndare. Det var det bästa jag lärde mig av Henrik.

Under tiden Cam Talbot var i New York vände Rangers 1-3-underlägen i matchserier under play off vid två tillfällen. Man gjorde det mot Pittsburgh i andra omgången 2014 och igen mot Washington i kvartsfinalen 2015.

– Jag tror att ha hållit fast vid ett vinnande koncept när det gäller att preparera sig inför varje match gjort Henrik till en sådan stjärna under så många år. Om det hände att han släppte in sju mål en kväll, så kunde han gå ut och håla nollan i nästa match. Ingenting såg ut att skaka om honom. Man måste ha den mentaliteten och motivationen inför varje match, säger Cam Talbot.

Calgarymålvakten säger i intervjun med nhl.com att han känner att laget kan resa sig och vända matchserien mot Dallas och han hoppas kunna vara en av nyckelspelare för att Flames ska lyckas med bedriften.

Talbot agerade andremålvakt bakom David Riitich under grundserien den här säsongen och spelade bara 22 av lagets 70 matcher.

Men under play off i Edmonton har han tagit över rollen som Flames förstemålvakt och startat alla nio matcher laget spelat i ”Bubblan”.

Han har ett snitt på 2.17 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 93.4.

Dallas vann i tisdags det femte mötet med 2-1. Fyra av de fem matcherna i den här åttondelsfinalen har slutat med uddamålssegrar.