Gratischans gjorde Burra till matchhjälte

LOS ANGELES. Arizona Coyotes var det bättre laget, men Colorado fick en gratischans med knappt tre minuter kvar.

Och André Burakovsky, 25, kunde avgöra tillställningen med ett skott i öppen kassen och ordna en 3-2-seger.

– Vi hade lite tur där och det var nära att jag träffat stolpen också, allt gick så fort, sa Burra när han intervjuades av tv-kanalen Sportsnet direkt efter slutsignalen.

Rätt så, Burra.

För efter 0-3-förlusten i onsdags kom Arizona tillbaka med helt ny inspiration och kraft.

– Coyotes var helt klart det bättre laget och spelade stundtals ut Colorado under stora delar av matchen. Det här var en tuff förlust för Arizona, de behövde verkligen vinna idag för att inte hamna i ett svårt underläge i den här matchserien, kommenterade förre NHL-spelaren Mike Johnson i tv-studion hos NBC Sports efteråt.

Vad som hände vid ställningen 2-2 i slutet av den tredje perioden var att Nazem Kadri sköt ett skott utifrån vänster vid toppen av tekningscirkeln, som träffade skridskon på Arizonabacken Jacob Chychrun och ändrade riktning så att pucken hamnade alldeles framför Burakovsky snett till höger om motståndarkassen.

Burra såg direkt vilken gratischans han blivit bjuden på och skickade ditekt in pucken mot Coyoteskassen, där målvakten Darcy Kuemper var helt felplacerad men ändå nära att få sin vänstra skridskospets på pucken.

Till sin glädje kunde Burra se den glida in vid den bortre stolpen. Ja, enligt Burra gick den in via insidan av den vänstra stolpen.

Han var den förste att erkänna att Avalanche kommit billigt undan.

– Ja, Arizona kom ut hårt och spelade i ett mycket högre tempo än senast, så vi hade fullt upp att freda oss. Det här var en härlig vinst ävcen om vi inte spelade speciellt bra. Vi måste rycka upp oss till nästa möte med dem imorgon, sa André.

Nathan MacKinnon gav Colorado ledningen med 1-0 efter 3.40 minuter, assisterad av Gabriel Landeskog.

Clayton Keller kvitterade innan perioden var över.

Med ett tidigt mål igen i den andra perioden återtog Avalanche ledningen genom Tyson Jost, men mindre än två minuter senare kvitterade Michael Grabner.

Sedan stod sig 2-2 fram till 17.07 av den sista perioden innan Burra avgjorde.