NHL släpper spelarna till OS i Kina 2022

NHL kommer att släppa sina spelare till OS i Kina 2022 och Milano i Italien 2026.

Det är en del av det nya CBA-avtalet som väntas bli klart i början av veckan sedan NHL och spelarfacket NHLPA nått en överenskommelse inför omstarten av säsongen 2020-21.

Efter förra veckans maratonförhandlingar har parterna nu kommit fram till ett avtalsförslag kallat för MOU, vilket står för Memorandum of Understanding och innebär en förlängning av kollektivavtalet för sex år framåt.

Dessutom ska man komma överens om ett avtal kring omstarten, som går under benämningen Return To Play.

Avtalsförslaget ska behandlas och godkännas av klubbägarna i NHL via dess Board of Governors och samtliag spelare i ligan ska lägga sin röst om förslaget, vilket kan ske på elektorisk väg redan under måndagen, enligt Frank Servalli på The Sports Network (TSN).

Här några viktiga datum när det gäller att starta om säsongen 2020-21 och avsluta den med en Stanley Cupfinal och en efterföljande draft:

x 13 juli: Då ska de 24 lagen som nu ska spela vidare samlas för sina träningslägren respektive hemstad. Tidigare var det sagt att camperna skulle inledas den 10 juli, men detta datum har flyttats fram tre dagar.

Den 13 juli är nästa måndag.

x 26 juli: Då ska de deltagande lagen i Play-in och den round robin som väntar de fyra bästa lagen på var sin halva av ligan infinna sig i de två spelorterna Toronto och Edmonton.

x 1 augusti: Då ska matcherna börja spelas om inte coronaviruset sätter käppar i hjulet för omstarten.

x 10 augusti: Del två av draftlotteriet genomförs den här dagen för att lotta fram vilket lag som för välja först i årets draft och därmed ha chansen att lägga beslag på supertalangen Alexis Lafreniere.

x Första veckan av oktober: Någon av de första dagarna av oktober är det tänkt att Stanley Cupfinalen ska vara avgjord och ett mästarlag ha korats.

x Mitten av oktober: Då blir det äntligen dags för den NHL-draft, som skulle ha ägt rum den 26-27 juni i Montreal, men som sköts upp på grund av COVID-19.

x 1 november: Det här är det nya datumet för free agency, som annars är den 1 juli.

XXX

När det gäller prispengarna så uppger TSN att NHL dubblat dem jämfört med tidigare inför slutspelet.

Spelare i lag som vinner Stanley Cup belönas med 240 000 dollar, vilket motsvarar 2,2 miljoner kronor.

Som bekant får spelarna ingen lön av sina klubbar efter det att grundserien är slutspelad i början av april. All lön under play off kommer i form av bonuspengar från NHL beroende på hur långt laget avancerat.

De spelare som åker ut i Play-in, som sker i bäst av fem matcher, ersätts med 185 000 kronor.