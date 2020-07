Eriksson hyllas – och annat svensknytt…

Fem dagar är avverkade på NHL-lagens träningsläger inför omstarten den 1 augusti.

Det är förstås lite tidigt att tala om trender och tendenser.

Men en svensk som fått massor av beröm är Loui Eriksson i Vancouver Canucks, som har hyllats i kanadensiska media för att vunnit massor av puckdueller och dessutom gjort mål under tvåvägsspelet.

Thomas Brance på The Athletic skrev härom dagen ”We haven´t seen Loui Eriksson´s last act yet” och öste beröm över den svenske veteranen för sitt spel under de första dagarna av Canucks träningsläger.

Loui tillhörde också det vinnande laget under torsdagskvällens internmatch, där han bildade kedja ihop med Jay Beagle och Tyler Motte.

Eriksson fyllde 35 år under fredagen och ser ut att ha en plats i fjärdekedjan inför omstarten, där Vancouver tar sig an Minnesota Wild i ”Play-in” i bäst av fem matcher.

Han är också pålitlig när det gäller att döda utvisningar.

XXX

COVID-19 spökar lite här och där.

Edmontons Caleb Jones var öppen och berättade att han testade positivt för coronaviruset nyligen och satte sig i karantän under tiden hemma i Dallas innan resan till Kanada.

Hans symptom var av det lindrigare slaget och han var med på isen under Oilers träning på fredagen. Att han valde att gå ut och tala öppet om att han hade testat positivt var något han valde själv, då NHL har valt att inte avslöja något om vilka spelare som smittas eller vilken klubb de tillhör.

Man säger bara att spelare som saknas från träningspassen är ”unfit to practise”, vilket kan betyda allt från skada till att de är smittade av COVID-19.

– Lika bra att säga vad det var, så slipper man en massa spekulationer under flera dagar framöver, sa Caleb Jones när han svarade på frågor från media via Zoom under fredagen.

Han gjorde avslöjandet själv utan att någon hade frågat. Och hyllas nu för det med tanke på allt hysh-hysch som pågår.

XXX

I Boston saknades tjeckiske storstjärnan David Pastrnak från ispassen under både torsdag och fredag, men han är inte smittad av coronaviruset.

– Däremot har han befunnit sig i närheten av en person som testat positivt, så David har valt att sätta sig i självkarantän, uppgav Pastrnaks agent J.P Barry till media igår.

Pastrnaks lagkamrat och landsman, Ondrej Kase, har också saknats från träningspassen de senaste dagarna.

Under fredagen saknades också Joakim Nordström, som ersattes av Anton Blidh på vänsterkanten i fjärdekedjan, som i övrigt består av Pär Lindholm och Chris Wagner.

Om det är corona eller inte i Nordströms fall vet vi inte. Han har genomgått ett testprogram med provtagning dag 1, 3, 5 och 7 efter återkomsten från Sverige.