Camperna igång: ”Vi ska slåss om Stanley Cup”

LOS ANGELES. Så är Fas 3 igång inför omstarten i NHL, vilket betyder att de 24 lagen som får chansen att spela om Stanley Cup igår inledde sina träningsläger.

Edmonton Oilers är ett av de ”heta lagen” med tanke på att man har ligans poängkungar Leon Draisaitl och Connor McDavid i laguppställningen.

– Målsättningen är helt klart att vi ska ta oss till final. Vi har haft ett bra år och det ska nu bli skönt att få avsluta det, säger Adam Larsson, 27, till SportExpressen.

Han berättar att alla kom taggade till måndagens första ispass i hemmaarenan Rogers Place.

Och Oilers är ett av de två lagen, som får fördelen av hemmaplan under de komande månaderna.

Toronto är den andra spelorten, så William Nylander och de andra svenskarna i Maple Leafs får där samma fördel.

Men Adam Larsson gör ingen stor sak att han och lagkamraterna får stanna hemma under hela resan mot en final.

– Nej, det är ingen större fördel, tror jag. Vi ska också bo på hotell från och med den 26:e juli och jag tror inte ens att vi kommer att ha tillgång till vårt eget omklädningsrum när allt kör igång. Dessutom kommer ju matcherna att spelas utan publik.

x Du tillbringade tiden under spelstoppet från och med den 12 mars hemma i Skellefteå?

– Ja, jag drog hem ganska snabbt när seriespelet ställdes in, så jag har haft lång tid hemma. Jag tränade på is i Skellefteå under andra halvan av mars och första delen av april. Det var skönt att vara hemma och nu har jag varit tillbaka här i Kanada i två veckor nu. Även om vår karantänstid är över, så går jag inte ut och käkar utan försöker vara smart med tanke på covid-19 och smittorisken.

x Ni ställs mot Chicago Blackhawks i ”Play-in”, hur ser du på det?

– Det kommer att bli jättetufft. De har en mix av unga talanger och ett antal rutinerade spelare. Det är ett lag som man aldrig kan räkna ut i play off. De är luriga att möta.

x Men ni har Draisaitl och McDavid, hur känns det att gå in i vad vi kan kalla för ett slutspel med den anfallsduon?

–De är båda två riktiga matchvinnare, så visst är det en skön känsla att ha dem i laget.

x Hur var stämningen inom laget idag under det första gemensamma ispasset?

– Det var verkligen bra puls inom gruppen. Alla har rest hit med samma målsättning, att vi ska gå långt.

x Backkollegan Mike Green valde att avstå från spel med tanke på faran med coronaviruset?

– Det är förstås en förlust att vi kommer att sakna honom på isen, men alla respekterar hans beslut. Han gjorde det för sin familjs bästa.

Förutom Adam har Oilers svenskarna Oscar Klefbom, William Lagesson, Philip Broberg och Joakim Nygård på plats under träningslägret.

Men tanken är att Broberg ska spela med Skellefteå i SHL den här säsongen, så han är med för att se och lära inför framtiden.