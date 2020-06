Tre NHL-svenskar slåss om Masterton

Så är kandidaterna till Bill Masterton Memorial Trophy presenterade av NHL efter förslag från Professional Hockey Writer´s Association, som röstar fram en spelare från varje klubb i ligan.

Priset går till ”the player who best exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship and dedication to hockey.”

Robin Lehner vann priset förra säsongen (2018-19), han representerade då New York Islanders. Tre svenskar har nu chansen att vinna utmärkelsen den här säsongen (2019-20).

De är:

x Henrik Lundqvist, målvakt, New York Rangers.

x Oskar Lindblom, forward, Philadelphia.

x Jacob Markström, målvakt, Vancouver Canucks.

Nu ska listan på de totalt 31 kandidaterna minskas till tre finalister innan vinnaren utses vid ett senare datum.

Här alla kandidaterna klubb för klubb:

x Anaheim: Ryan Miller, målvakt.

x Arizona: Conor Garland, forward.

x Boston: Kevan Miller, back.

x Buffalo: Curtis Lazar, forward.

x Calgary: Mark Giordano, back.

x Carolina: James Reimer, målvakt.

x Chicago: Corey Crawford, målvakt.

x Colorado: Ryan Graves, back.

x Columbus: Nathan Gerbe, forward.

x Dallas: Stephen Jones, back.

x Detroit: Robby Fabbri, forward.

x Edmonton: Connor McDavid, forward.

x Florida: Noel Acciari, forward.

x LA Kings: Jonathan Quick, målvakt.

x Minnesota: Alex Stalock, målvakt.

x Montreal: Shea Weber, back.

x Nashville: Jarred Tinordi, back.

x New Jersey: Travis Zajac, forward.

x NY Islanders: Thomas Hickey, back.

x NY Rangers: Henrik Lundqvist, målvakt.

x Ottawa: Bobby Ryan, forward.

x Philadelphia: Oskar Lindblom, forward.

x Pittsburgh: Jevgeni Malkin, forward.

x San Jose: Joe Thornton, forward.

x St. Louis: Jay Bouwmeester, back.

x Tampa Bay: Alex Kilorn, forward.

x Toronto: Zach Hyman, forward.

x Vancouver: Jacob Markström, målvakt.

x Vegas: Shea Theodore, back.

x Washington: Michal Kempny, back.

x Winnipeg: Mark Letestu, forward.