Svensken ledde en av de bästa NHL-kedjorna

LOS ANGELES. Patrik Sundström, 58, tvingades avbryta sin NHL-karriär efter ryggproblem 1992.

Då hade han gjort tio säsonger i Nordamerika i Vancouver Canucks och New Jersey Devils.

Av någon anledning har Patrik blivit lite bortglömd i Sverige trots att han var en stor stjärna i NHL.

Något vi påminns om nu när New York Posts legendariske hockeyreporter och krönikör, Larry Brooks, plockar ut de tolv bästa kedjorna genom tiderna i New York-området.

Det innebär att han inkluderar kedjor från alla tre klubbarna – New York Rangers, New York Islanders och New Jersey Devils.

En anfallstrio som platsar på Brooks lista är Devilstrion Brendan Shanahan, Patrik Sundström och John MacLean.

Så här skriver Brooks om Patrik: ”Sundström, som drabbades av ryggproblem av sådan allvarlig art att han tvingades avbryta proffskarriären, är förmodligen den bäste Devilsspelaren ni hört talas om – intelligent, talangfull och med förmågan att jobba lika hårt och vara lika bra i båda ändarna av rinken.”

När SportExpressen mötte John MacLean här i USA i vintras, och hans tid med Patrik Sundström kom på tal, var det första han sa:

– Patrik gjorde mig till den store målskytt jag blev i NHL. Utan hans uppoffrande slit och framspelningar hade jag aldrig gjort så många mål i New Jersey, som jag gjorde.

Sundström spelade 679 matcher i grundserien i NHL och producerade 588 poäng i form av 219 mål och 369 assist.

Han gjorde ytterligare 37 matcher i slutspelet och svarade där för 26 poäng, 9 mål och 17 assist, på 37 matcher.

Larry Brooks rankar Sundström-kedjan som nummer nio på sin topplista.

Här de tre bästa kedjorna i New York i NHL-historien, enligt BRooks.:

1) Vic Hafield-Jean Ratelle-Rod Gilbert (Rangers).

2) Clark Gillies-Bryan Trottier-Mike Bossy (Islanders).

3) Patrik Elias-Jason Arnott-Petr Sykora (Devils).