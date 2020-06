Oskar Lindblom snart klar med cancerbehandlingen

LOS ANGELES. NHL-svensken Oskar Lindblom, 23, är inne i slutfasen av behandlingen för sin cancersjukdom, Ewing´s sarcoma.

Och allt har gått bra uppgav Philadelphia Flyers assisterande general manager Brett Flahr för tidningen Philadelphia Inquirer i slutet av april.

Något som bekräftas för SportExpressen av Lindbloms svenske lagkamrat, Robert Hägg.

– Det stämmer att Oskar är inne på sluttampen av behandlingen och allt har gått bra.

Det var i december som den tunga nyheten kom från Flyers att den talangfulle svenske forwarden hade drabbats av en ovanlig cancersjukdom och tvingades avbryta säsongen för att snabbt starta behandlingen.

Enligt amerikanska sajten survivornet.com kan den här typen av cancer, som ofta sätter sig på skelettet, behandlas med cellgiftsbehandling (kemoterapi), strålning eller operation. Det kan också ske genom en kombination av alla tre formerna.

När nyheten om Lindbloms sjukdom kom i december skapades direkt hashtagen #OskarStrong och fler NHL-klubbar än Philadelphia Flyers såg till att stötta den populäre svensken.

Mika Zibanejad ordnade så att New York Rangers tryckte upp t-shirts med texten ”I fight for Oskar” som spelarna bar under utrustningen och många andra lag följde efter.

När Oskar dök upp på Jumbotronen i Flyers hemmaarena Wells Fargo Center innan han påbörjade behandlingen hyllades han av 19 000 fans.

Han har fortsatt att hälsa till lagkamraterna och Flyersfansen via sociala medier och han dök i vintras upp i samband med en lagfotografering.

Robert Hägg är inte bara lagkamrat till Oskar, de är också nära kompisar.

Han berättar för SportExpressen att Lindbloms cancerbehandling är inne i slutskedet.

– Jag har pratat med Oskar lite då och då, så jag vet att det är någon månad kvar. Och att hans kropp svarat upp bra på behandlingen, så nu håller vi alla tummarna för att det ska gå bra hela vägen.

Oskar är kvar i Philadelphia tillsammans med sin flickvän Alma Lindqvist för att slutföra behandlingsprogrammet läkarna skapat för honom.

Ewing´s sarcoma är en ovanlig typ av cancer, som drabbar 16 000 personer varje år.

Med forskning och nya behandlingsmetoder är chansen att bli botad från sjukdomen över 80 procent om sjukdomen upptäcks tidigt, enligt American Cancer Society.

Enligt Brett Flahr har läkarna berättat att ”det kunde inte ha gått bättre” när de talar om effekten av behandlingen för Oskar.

Flahr har också uppgett att Oskar kunnat hålla igång med en del fysträning under vintern och att han ser fram emot att komma tillbaka till Flyers.

Hans utrustning har hela tiden hängt kvar i omklädningsrummet och lagets stjärnor har vid flera tillfällen under säsongen påtalat att Oskars kamp har svetsat samman spelartruppen.

Lindblom hann spela 30 matcher med 18 poäng, 11 mål och 7 assist, som facit under säsongens första månader.

Han har totalt gjort 134 matcher i NHL under de två och en halv säsonger han tillhört Philadelphia Flyers och producerat 57 poäng, 30 mål och 27 assist.