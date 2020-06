Lehners tacktal hyllas på nytt

Det är dags för hockeyjournalisterna i NHL att på nytt rösta fram en vinnare av Bill Masterton Memorial Trophy, som går till den spelare som bäst exemplifierar ”the qualities of perseverance, sportsmanship and dedication to hockey”.

Fritt översatt betyder det att vinnaren ska ha visat stor inlevelse, sportsmanship och uppoffring för hockeyn.

Robin Lehner vann utmärkelsen förra säsongen, då han representerade New York Islanders och hösten 2018 skrev en artikel på sportsajten The Athletic, där han öppet berättade om sin kamp mot depression och missbruk.

Artikeln blev enormt uppmärksammad och gav andra spelare i ligan och i andra sporter modet att söka hjälp och i många fall träda fram.

Robin Lehner fick ta emot priset under NHL Awards i Las Vegas och höll ett känslofyllt tacktal från scenen, som fick publiken att ge honom en stående ovation.

Tacktalet uppmärksammas nu på nytt av NHL-skribenten Eric Duhatschek i Calgary, som efter år av idogt arbete för Calgary Herald och The Globe and Mail numera bevakar NHL och Calgary Flames för The Athletic.

Inför årets omröstning för att kora en vinnare av Masterton Trophy skriver Duhatschek så här om Lehners franträdande på fjolårets NHL Awards:

”Om vi tittar tillbaka på fjolårets gala, så var Lehners briljanta och passionerade tacktal om utmaningarna kring den mentala hälsan vad vi minns bäst och något vi kommer ihåg mycket längre än allt annat som sades från podiet den kvällen även om en del av priserna handlade om mer färgstarka statistiska prestationer.”

Det är bara att instämma. Robin Lehner gav fjolårets tv-sända gala ett helt annat djup och överglänste alla betydligt mer kända hockestjärnor som kom upp på podiet och tackade för sina utmärkelser.

Alla i lokalen, inklusive NHL-bossen Gary Bettman, såg tagna ut när Lehner lämnade scenen efter sitt tal.

Bill Masterton Memorial Trophy instiftades som en utmärkelse i NHL 1968 och före Robin Lehner hade en svensk fått ta emot priset och det var Anders Hedberg, New York Rangers, som belönades 1985.

Bland andra vinnare genom åren återfinns finländarna Saku Koivo (2002) och Teemu Selänne (2006).

I år är Oskar Lindblom, Philadelphia Flyers, en av kandidaterna efter sin kamp mot den skelettcancer han drabbades av i höstas.

De senaste tio årens vinnare av Bill Masterton Memorial Trophy har varit:

2019: Robin Lehner, NY Islanders.

2018: Brian Boyle, New Jersey Devils.

2017: Craig Anderson, Ottawa Senators.

2016: Jaromir Jagr, Florida Panthers.

2015: Devan Dubnyk, Minnesota Wild.

2014: Dominic Moore, NY Rangers.

2013: Josh Harding, Minnesota Wild.

2012: Max Pacioretty, Montreal Canadiens.

2011: Ian Laerriere, Philadelphia Flyers.

2010: Jose Theodore, Washington Capitals.