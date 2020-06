Henrik Sedin fick ett samtal…

Så var det klart, kanadensiske backen Frank Corrado har skrivit på för Modo Hockey.

Något som varit på gång under en längre tid, precis som SportExpressen avslöjat tidigare när Mr. Madhawk var först med nyheten.

Och som vi berättat tidigare, så har Modo-ikonerna Daniel och Henrik Sedin haft ett finger med i spelet. De var lagkamrater med Corrado i Vancouver Canucks under två säsonger 2013-15 och har haft påringningar från Modos sportchef Fredrik Glader med frågor om den 27-årige backen.

Corrado har också själv kontaktat Sedinarna under våren för att höra sig för om de trodde att han skulle passa in i Öviksklubben.

– Det stämmer att han ringde mig för några veckor sedan. Han ville bara snacka om vad vi trodde och om hans sätt att spela hockey skulle passa in i Modo. Han ville också veta lite om staden Övik, det var lite sådana grejor, säger Henke.

x Vad svarade du?

– Att jag trodde att han skulle passa in perfekt. Frank är främst en bra kille, som har rätt inställning och går in och kör stenhårt i alla lägen. Han är inte heller rädd för att prata i omklädningsrummet. Han har alltid fått kämpa för allt under sin karriär, så han är van att göra rätt för sig. Jag tror att han blir nyttig för de unga killarna i laget.

x Hockeymässigt, då

– Som andra sagt tidigare, så är Frank en väldigt duktig skridskoåkare med ett bra skott och en bra blick för spelet.

x Grejar han att bo i en småstad som Örnsköldsvik?

– Hockeyn är nummer ett för honom, så jag är säker på att han kommer att trivas. Han har inget behov av att bo i en storstad. dessutom finns ju två andra nordamerikaner i truppen nu sedan de kontrakterat Anthony Peters och Brendan Mikkelson. Så det ska nog fungera.

x Finländaren och förre NHL-spelaren Ville Nieminen sägs vara aktuell som ny Modo-tränare, några tankar om honom?

– Vi spelade aldrig med honom i NHL, men jag har hört av andra i ligan att han var en bra lagkamrat. Men jag vet inget om honom som tränare.

XXX

Tvillingarna Sedins kallblod Tangen Haap sprang in 100 000 kronor på Solvalla i lördags med Solängettränaren Björn Karlsson i sulkyn.

Hästen vann Elitkampen förra året.

– Vi är jättenöjda med tredjeplatsen. Tangen Haap vann ju ifjol och att sedan komma trea i år är en fantastisk prestation. Inte minst med tanke på att han inte fick något lätt lopp.

x Blev det någon spelvinst på Elitloppet i helgen för er?

– Nej, det blev inga pengar den här gången, säger Henrik Sedin.