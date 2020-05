NHL söker nu två städer för omstarten

Två städer och arenor, som kan ta tolv lag.

Det är den senaste planen för omstarten i NHL och enligt ligabossen Gary Bettman finns det åtta-nio städer med arenor, som fyller de krav man har på lokalerna.

Det gäller NHL-arenor som har ett flertal omklädningsrum och stora hotell i närheten.

– Eftersom det inte handlar om publikkapacitet, då vi planerar för spel inför tomma arenor till en början, så är det andra saker vi tittar på. Det måste finnas ett antal omklädningsrum i arenorna som kan fungera för hockeylag och ska vi kunna genomföra flera matcher per dag, så måste vi ha tillgång till flera utrymmen. Sanering måste ju ske när ett lag spelat färdigt och packat ihop och innan nästa lag kan flytta in sina utrustningar, kommenterade Bettman i en videointervju under måndagen.

Vad som hänt det senaste dygnet är att NHL för samtal med spelarfacket NHLPA och den kommitté av spelare (Return to Play Committee) med bland andra Connor McDavid (Edmonton) och John Tavares (Toronto) som medlemmar.

Att det handlar om att sätta igång säsongen 2019-20 med 24 lag för att kunna bestämma vilka 16 lag som kvalificerar sig för slutspelet om Stanley Cup har SportExpressen berättat tidigare efter uppgifter från media i Kanada och USA de senaste dagarna.

Hur spelformen exakt blir är inte bestämt, men det talas om ett ”Play-in”, så att lagen kring strecket med en rimlig chans att nå slutspelet ska få chansen att spela om de 16 platserna.

Bettman uppgav under måndagen att han är fortsatt fokuserad på att fullfölja den här säsongen.

– Våra fans och våra spelare vill det. Och vi vill ha en möjlighet att så småningom kora ett mästarlag för säsongen 2019-20. Det är inga problem för oss att spela i sommar och det är inga problem heller att skjuta upp starten av nästa säsong till senare i höst.

En stad som nämns som tänkbar spelplats är Las Vegas och T-Mobile Arena. Enligt kanadensiska mediaprofiler, som Pierre LeBrun, Bob McKenzie och Darren Dreger skulle man kunna hysa in alla lagen på ett och samma kasino i närheten av T-Mobile Arena.

Edmonton Oilers klubbledning säger sig också kunna ta emot så många lag och hitta boende till samtliga.

Vilka städer NHL slutligen väljer återstår att se.

– Vi fattar inga definitiva beslut om hur upplägget blir förrän vi konsulterat med hälsovårdsmyndigheterna i de aktuella länderna och städerna, säger Gary Bettman.