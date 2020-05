Ge Henke chansen – han förtjänar den

LOS ANGELES. New York Rangers är ett av lagen som får spela ”Play-in”, vilket ger dem en chans att ta plats i NHL-slutspelet och slåss om Stanley Cup i sommar.

När laget samlas för en minicamp i juli är en av de heta frågorna – vilken av lagets tre målvakter ska få vakta kassen mot Carolina Hurricanes.

Får Henrik Lundqvist, 38, förtroendet?

Den som följt Henke mest och bäst under hans 15 säsonger i New York är hockeykrönikören Larry Brooks på tidningen New York Post.

Han skrev under gårdagen att Lundqvist förtjänar en chans att få spela.

Brooks bygger inte bara sitt påstående på nostalgi och önskemålet att den svenske målvaktsstjärnan ska få ett värdigt slut på sin succéfyllda karriär i klubben.

Han pekar på statistik från de senaste åren och hur många matcher Henke vunnit på egen hand över Hurricanes.

Förra säsongen vaktade Henke kassen i tre matcher mot Carolina och vann två av dem med en räddningsprocent på 96,4 och ett snitt på 1.34 insläppta mål.

Den här vintern vann Henke alla tre matcherna han spelade mot Hurricanes och hade 94,7 i räddningsprocent och 2.33 insläppta mål i snitt per match.

Totalt ger det under de senaste två åren 5-1 i matcher och 95,5 i räddningsprocent och 2.33 insläppta mål i snitt.

Allt enligt Brooks krönika i NY Post på torsdagen. Imponerande siffror, inte minst då Lundqvist var 36-37 år när han storspelade mot Hurricanes de sensatse två säsongerna. Han fyllde 38 år den 2 mars i år.

Ni kan annars läget.

Henke bildade målvaktspar med Alexandar Georgiev, 24, fram till jul innan ledningen kallade upp Igor Sjesterkin, 24, från farmarlaget i AHL den 6 januari sedan dennes agent hotat med att ryssen skulle kräva att få åka tillbaka till KHL om han inte fick istid i NHL.

Sjesterkin fick chansen och imponerade och plötsligt var veteranen Lundqvist tredjemålvakt i Rangers.

Många gissade att Georgiev skulle bli trejdad på deadline den 24 februari och att Rangers skulle låta Henke vara mentor åt Sjesterkin under resten av den här säsongen och nästa, som är sista året på hans kontrakt med klubben.

Men Georgiev blev kvar.

Och efter att ha suttit reserv bakom Sjesterkin i ett antal matcher hamnade Henke på läktaren. Han spelade knappt under de sista åtta veckorna före spelstoppet i ligan den 12 mars.

Så var läget då.

XXX

Så vad händer nu?

Ingen vet. Rangers president, den gamla stjärnmålvakten John Davidson, uppger att de tre målvakterna får slåss om jobbet som förstemålvakt under träningslägret inför omstarten.

Att det sedan blir coachen David Quinns beslut vem som ska spela.

Ingen behöver tvivla på att Henke kommer att vara både taggad och vältränad när Rangers samlas igen.

Förmodligen rätt revanschsugen också.

Larry Brooks kräver att Henrik Lundqvist får en chans att på rättvisa grunder ta tillbaka jobbet som förstemålvakt under denna galna hockeysommar i NHL.

Inte minst med tanke på Henkes fina facit mot Carolina, där han under sin karriär noterat mer än dubbelt så många vinster som förluster, 33-12-1.

Det är bara att hålla med.

Henke förtjänar att få starta matchserien mot Carolina.

New York Rangers är skyldig honom det oavsett vad alla säger om hur tuff den här branschen är och pekar på hans ålder.

Ge Henke chansen.

Vad som sedan händer efter den här säsongen är en annan sak.