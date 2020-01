Kassian avstängd i två matcher

Eftersnacket var minst lika hett som bråket på isen.

Under måndagen kom domen från NHL:s avdelning för Player Safety och det blev som väntat en avstängning för Edmontons Zack Kassian.

Han fick två matcher för bråket med Calgarys Matthew Tkachuk i söndags och böter på 199 000 kronor.

Eller bråket, vi kanske ska säga överfallet.

Kassian fick nog av Tkachuks tacklingar efter en incident när 18.06 minuter hade spelats av den andra perioden sedan Flamesforwarden träffat honom med en hård tackling snett bakom kassen. Tacklingen kom när Kassian var inblandad i en närkamp med en annan Calgaryspelare och kom från blind side.

Men den träffade inte Kassians huvud, trots att hjälmen flög av på grund av smällen, och var därför inte regelvridig.

Så Kassian tog lagen i egna händer när han kom på fötter igen och försökte få Tkachuk att ta en fajt. Men Calgaryforwarden kastade inte handskarna utan försökte bara skydda sig för de slag en mycket arg Kassian började dela ut.

Det hela slutade med att linjemännen fick stopp på Kassian till slut och han drabbades av en dubbelutvisning för roughing plus tio minuter för misconduct.

Tkachuk klarade sig utan straff.

Händelsen var den stora snackisen i NHL under måndagen, där Kassians lagkamrater uttryckte sitt stöd för honom och sympati för att han reagerade och ville sända ett budskap till Tkachuks för hans vårdslösa spel.

Tkachuk viftade bort anklagelserna när Flames förberedde sig för måndagskvällens bortamöte mot Canadiens i Montreal och menade att Kassian borde ha lärt sig läxan att inte komma åkande där bakom kassen om han inte ville bli tacklad.

Edmontons tyske anfallsstjärna Leon Draisaitl fick frågan under måndagen om han kan tänka sig att spela ihop med Tkachuk under All Starmatchen i St. Louis den 25 januari dit de båda är uttagna till stjärnlaget från Pacific division..

– Knappast. Jag åker nog av isen om det skulle inträffa, svarade Draisaitl.

Uppgifter i kanadensisk media under natten till tisdagen, svensk tid, gjorde gällande att NHL kontaktat Tkachuk och under ett telefonsamtal igår informerat honom att den där typen av tacklingar är något ligan försökt få bort under de senaste åren.

Matthew Tkachuk har tidigare haft ett antal gruff med LA Kings backstjärna Drew Doughty efter några tacklingar och bråk under de senaste åren.

Precis som Kassian, som kallade Tkachuk för en ”skithög” efter söndagens match, säger sig Doughty vara trött på Calgaryforwardens vårdslösa framfart i rinken.

– Jag respekterar alla spelare i ligan förutom honom, har Doughty sagt om Tkachuk.