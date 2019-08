Han vill ta över efter Zäta i Detroit

Detroit Red Wings spelade sig igenom säsongen 2018-19 utan någon lagkapten sedan Henrik Zetterberg tvingades avsluta karriären på grund av problem med ryggen.

Inför den kommande säsongen väntas nye general managern Steve Yzerman utse en efterträdare till Zäta och hetaste kandidaten är anfallsstjärnan Dylan Larkin, som 23 år gammal redan gjort fyra säsonger i klubben.

– Jag är redo att ta på mig ansvaret. Även om det bara är en bokstav på matchtröjan, så är det naturligtvis speciellt att vara lagkapten för en klassisk klubb som Detroit Red Wings. Det skulle betyda mycket för mig, säger Larkin till TSN.

Han hyllar Henrik Zetterberg för ledarskapet svensken stod för under sina sex säsonger som kapten.

– Det var inget snack om vem som var lagets ledare under Zetterbergs tid som kapten. Han är den bäste kapten jag spelat för. Han hade alltid en extra växel att lägga in vid behov. Han jobbade hårdast av alla både under träningarna och matcherna och var ett föredöme på alla sätt och vis. Han tog ansvar och sa de rätta sakerna i omklädningsrummet.

Dylan Larkin berättar att han fortfarande har kontakt med Zäta och sökte hans råd via textmeddelanden under förra säsongen när det gick tungt.

– Han är en av de bästa förebilderna jag haft och en viktig mentor för mig.

Larkin draftades som nummer 15 i den första rundan 2014. Han har under fyra säsonger hunnit spela 318 matcher och producerat 88 mål och 125 assist, totalt 213 poäng.

Red Wings har haft svenska stjärnor som ledare under de senaste tolv åren, då Nicklas Lidström tog över kaptensuppdraget 2006 sedan Steve Yzerman lagt av.

Lidas bar C-et fram till 2012 när han avslutade NHL-karriären.

Zäta var Detroits 36.e lagkapten.

Red Wings har missat slutspelet under de tre senaste säsongerna efter att ha tagit plats i Stanley Cup 25 år i rad.