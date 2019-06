Inte i år heller – Affe får vänta

Nej, det blev inte tredje gången gillt för Daniel Alfredsson.

Ottawa Senators legendariske anfallsstjärna och lagkapten kom inte in i Hockey Hall Of Fame i år heller.

När de sex namnen presenterades under tisdagskvällen, svensk tid, saknades på nytt den 46-årige svenskens namn.

Alfredssons får vänta ytterligare något eller några år. För jag tror att han kommer in till slut.

Han har en bra CV från sin hockeykarriär:

x Vinnare av Calder Trophy, som ligans bäste nykomling 1996.

x OS-guld i Turin 2006.

x OS-silver i Sotji 2014.

x VM-silver i Stockholm 1995 och Prag 2004.

x Och inte minst, 1157 poäng, 444 mål och 713 assist, på 1246 matcher i NHL.

x Samt sex gånger uttagen till NHL:s All Starmatch.

Affe får trösta sig med att han inte är ensam över etablerade namn, som väntar på att bli invalda.

Alexander Mogilnij har varit valbar i elva, Jeremy Roenick i åtta år och Keith Tkachuk i sju år.

– Alfredsson har en bra meritlista, men han ligger nog bakom den här trion på rankinglistan hos kommittén som avgör vilka som blir invalda, sa förre NHL-spelaren Mike Johnson i tv-studion hos NHL Network när årets valresultat debatterades.

Johnson tycker inte att Alfredsson saknar kvalifikationer.

– Mats Sundin kom in snabbt sedan han hade lagt av och han vann inte heller Stanley Cup under sin karriär i Nordamerika. Båda har stora internationella framgångar på meritlistan och Alfredsson vann dessuton Calder Trophy, så chansen finns att han kommer in så småningom.

Men den 18 personer starka invalskommittén valde nu alltså istället fyra andra spelare och två personer i kategorin ”Builders”, som årets lyckliga.

Spelarna är:

x Haley Wickenheiser – den mest givna kandidaten att bli invald i år.

x Vaclav Nedomansky – den tjeckiske forwarden var 33 år innan han kom till NHL, men numera ingår vad spelarna gjort i Europa när det gäller kvalifikationerna för att väljas in som medlemmar i HHOF.

x Guy Carbonneau – vann två Stanley Cup under 13 säsonger i Montreal under Canadiens storhetstid och kryddade med ännu en mästartitel i Dallas 1999.

x Sergej Zubov – har både två NHL-titlar i NY Rangers 1994 och Dallas 1999 plus OS-guld på meritlistan, så han är också en välförtjänt spelare i hockeyns finsalong.

Årets HHOF-weekend äger rum den 15-17 november. Den tv-sända galan är den 18 november.

Daniel Alfredsson får hoppas på bättre tur nästa år.

De svenskar som har plats i Hockey Hall Of Fame är:

x Börje Salming (1996).

x Mats Sundin (2012).

x Peter Forsberg (2014).

x Nicklas Lidström (2015).