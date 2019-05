Kan svensken bli avstängd?

Oskar Sundqvist fick två minuter för boarding när han tacklade Bostonbacken Matt Grzelcyk hårt mot kortsargen efter 17.57 minuter av den första perioden i nattens finalmatch.

Grzelcyk tog sig för egen maskin ut till omklädningsrummet, men återkom inte i matchen.

Hans lagkamrater var upprörda över tackling efter matchen, som St. Louis vann med 3-2 efter ett segermål av svenskens Carl Gunnarsson.

Under torsdagsmorgonen, svensk tid, rapporterade flera NHL-journalister att NHL Player Safety Department borde granska tacklingen för att se om den befogar en avstängning.

En av dem är Craig Button på kanadensiska The Sports Network (TSN).

Några av Grzelcyks lagkamrater sågade Sundqvists hårda tackling. David Backes sa så här:

– Jag tycker inte att det där en typ av tackling, som vi vill se under våra matcher. Den kommer bakifrån, sker med en uppåtsträvande rörelse som trycker in hans huvud mot plexiglaset. Om det bara ska ge två minuter kommer vi att ha brist på backar under den här matchserien.

– Hade det varit jag som utdelade tacklingen hade jag nog fått se några av de kommande matcherna från läktaren. Vi får se vad som händer med deras spelare, sa Backes med en vink om att han röstar för en avstängning..

Även Brad Marchand, som vid ett flertal tillfällen själv varit avstängd för fula tacklingar, kommenterade händelsen.

– Det är vad det är, video visar sanningen. Vi får se hur media behandlar den här händelsen, sa Marchand.

Matchen blev som väntat en tuff historia med massor av hårda tacklingar och närkamper. St. Louis kom ut till nedsläpp med målsättningen att sätta hårt mot hårt sedan Bruinsbacken Torey Krug i första mötet i måndags delade ut en våldsam tackling mot unge Bluesforwarden Robert Thomas på öppen is.

Tacklingen diskuterades efteråt bland hockeyexpeterna, men Krug klarade sig undan utvisning och granskning i efterhand av NHL.