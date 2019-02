Karlsson på nya maktlistan

LOS ANGELES. Bara två spelare har mer makt än Erik Karlsson i NHL.

Det fastslår branschtidningen The Hockey News i ett nytt specialnummer, Money & Power.

Den 28-årige svenske backstjärnan hamnar på nionde plats på årets lista över ”100 People of Power” i hockeyvärlden.

The Hockey News pekar på vilken drömsituation Erik Karlsson befinner sig nu med ett utgående kontrakt sedan han spelat upp sig efter en tuff start i San Jose Sharks.

Den 1 juli blir han fri att gå vart han vill, precis som John Tavares var förra sommaren när han lämnade New York Islanders och skrev på ett jättekontrakt med Toronto Maple Leafs.

Bara Torontos Auston Matthews och Edmontons Connor McDavid anses vara i en bättre maktposition än Karlsson bland spelarna i NHL denna säsong.

Så här ser tio-i-topplistan över hockeyvärldens mäktigaste personer just nu ut:

1) Gary Bettman, NHL Commissioner.

2) Auston Matthews, spelare, Toronto Maple Leafs.

3) Jeremy Jacobs, ägare Boston Bruins.

4) Connor McDavid, spelare, Edmonton Oilers.

5) Craig Leopold, ägare, Minnesota Wild.

6) Donald Fehr, VD, spelarfacket NHLPA.

7) Murray Edwards, ägare, Calgary Flames.

8) Bill Daly, VD, NHL.

9) Erik Karlsson, spelare, San Jose Sharks.

10) Rene Fasel, President, IIHF.

Erik Karlsson rankas alltså före namn, som Alexander Ovetjkin (11), Sidney Crosby (13), Artemi Panrin (40) och Patrik Laine (43).

Erik Karlsson saknades dock på isen när San Jose på tisdagskvällen gästade Winnipeg och vann med 3-2 efter förlängning.

Erik uppges vara ”day-to-day” och spelade så sent som i lördags när Sharks tog emot Arizona.

Han drabbades av en skada på underkroppen just före All Star-uppehållet i slutet av januari, men deltog i All Starmatchen och var alltså med när San Jose körde igång seriespelet igen i lördags efter sin ”Bye-week”.