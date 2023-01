I augusti berättade ishockeyikonen Börje Salming att han drabbats av nervsjukdomen ALS.

Under hösten besökte Börje Salming Toronto, där han var firad stjärna i Toronto Maple Leafs under 16 säsonger, och ”Tidernas hockeygala” i Globen där han hyllades stort för sina prestationer under karriären.

Drygt tre månader efter att Salming berättat om sjukdomsbeskedet, i slutet av november i fjol, avled han.

Börje Salming blev 71 år gammal.

– När vi fick beskedet i somras tänkte man att det kan ta många år, säger hans dotter, friidrottaren Bianca Salming i SVT:s talkshow Bergfeldt som sänds på fredagskvällen.

Men Börje Salmings hälsotillstånd försämrades snabbt.

Under hösten förlorade han bland annat förmågan att tala. I stället fick Börje Salming hitta andra sätt att kommunicera med sina närmaste.

Bianca Salming om Börjes lappar

Då valde han bort den rekommenderade lösningen för en lite mindre modern anordning.

– När det kom till den gränsen att man inte kan prata längre fick han en iPad han kunde skriva på. Men det är inget för honom. Vi satt och skrev i ett block till varandra, säger Bianca Salming.

Sidorna från kollegieblocket hon och Börje använde för att kommunicera finns fortfarande kvar, berättar hon.

– Det han skulle sagt i ord skrev han i text. Jag har inte gått tillbaka och kollat på dem än. Jag vet att de är sparade, säger Bianca Salming i SVT:s Bergfeldt.

