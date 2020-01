Barnskådespelarens totala förfall – gripen av polis igen

Det finns två hockeyfilmer som brukar omtalas som odiskutabla kultrullar. Den ena är "Slagskott" från 1977, där Paul Newman spelade en luttrad tränare som får ett avdankat hockeylag i Charlestown på fötterna igen. Den andra filmen är "Mighty Ducks", Disneys feelgoodfavorit om ett gäng uträknade ungdomsspelare som blir mästare med hjälp av tränaren Gordon Bombay, spelad av Emilio Estevez.

Shaun Weiss fick många skratt för sin insats som målvakten Greg Goldberg. Men numera är det ingen som skrattar åt Weiss – tvärtom.

Greps påverkad av metamfetamin

På tisdagen greps skådespelaren i Van Nuys, Kaliforniern, efter att ha brutit sig in i en mans hem och försökt stjäla hans bil. Han var dessutom påverkad av metamfetamin, enligt polisen i Marysville.

”Weiss tog sig in i fordonet genom att krossa ett fönster. En polis upptäckte att det låg krossat glas på marken och att rutan på passagerarsidan var trasig”, skriver polisen i ett uttalande.

Weiss kunde gripas under odramatiska former och sitter nu arresterad i Yuba County Jail. Borgen är satt till 52 500 dollar.

Det är dock långt ifrån första gången som Weiss hamnat i trubbel.

2018 dömdes Weiss till 150 dagars fängelse efter att ha stulit varor från en elektronikaffär till ett värde av cirka 1 200 kronor. Och förra året greps han efter att ha kört bil påverkad i Kalifornien-förorten Oroville.

Bilderna efter gripandet 2018 chockade fansen till de klassiska filmerna.

”Åh herre Gud. Det här är Goldberg från Mighty Ducks. Det är så deprimerande”, skrev journalisten Jordan Strack.

"Goldberg ser inte ut att må så bra. Killen är 39, men ser ut som 60", skrev Aaron Torres på FOX Sports.

Tog in på rehabiliteringscenter

Weiss gick själv ut och kommenterade incidenterna och berättade att han beslutat sig för att ta in på ett rehabiliteringscenter.

”För att försöka göra mig fri från mitt självdestruktiva beteende med droger som tagit mig till botten, (för att vara ärlig... UNDER botten. Till och med botten tittar på mig och säger: ”Hur kunde du hamna ända där nere?) har jag valt att ta in på ett välrenommerat långtidsrehabiliteringscenter”, skrev Weiss på Facebook, enligt TMZ.

Shaun Weiss har även haft roller i tv-serierna "Nollor och nördar", "The Tony Danza Show" och "The King of Queens". När han dömdes till fängelse 2017 uttalade sig en talesperson till News.com om skådespelarens förfall.

– Han har nått botten. Jag hoppas att han kan hålla sig nykter och drogfri när han släpps ut, sa talespersonen då.