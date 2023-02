Avslöjar: Dick Axelsson klar för Väsby

Under mitten av januari klev hamburgarkedjan Brödernas in i Väsby Hockey. Namnet och loggan kommer att bytas ut inför nästa säsong. Detta efter att ett samarbetsavtal skrivits mellan parterna över tio säsonger med option på förlängning.

Enligt uppgifter till Expressen får nu hockeyettan-klubben en rejäl förstärkning redan nu.

SHL-profilen Dick Axelsson är klar för klubben. Tanken är att han ska börja träna med laget i nästa vecka. Om allt går som planerat kommer Axelsson att debutera för klubben under nästa helg då Väsby ställs mot Kiruna och Boden på hemmais.

– Vi får väl se vad som händer. Har vi något så går vi ut med det, säger Väsbys sportchef Tom Tärnström.

Åkte ur SHL med Djurgården

Axelsson gjorde comeback i Djurgården under slutet av förra säsongen. Senare på våren var han med när klubben åkte ur SHL. Under den pågående säsongen har 35-åringen spelat med Brödernas i division 3. Under 13 matcher har han noterats för 47 poäng.

Axelsson har en gedigen meritlista och har vunnit två SM-guld med Färjestad, samtidigt som han var med och tog VM-guld med Sverige 2013.

Planen är att presentera Axelsson i början på nästa vecka.