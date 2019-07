Äventyret i Sverige blir ny ”Slagskott”

”Slap Shot”, som den amerikanska orginaltiteln var när filmen kom 1977, hade Hollywoodstjärnan Paul Newman i huvudrollen.

Filmen om ett hockeylag i den amerikanska farmarligan blev snabbt en kultrulle och är det än i dag. Inte minst för The Hanson Brothers, brödratrion som tog till alla medel för att deras lag i gärdsgårdsserien skulle vinna matcher.

Det inkluderade folietejpade knytnävar i hockeyhandskarna och allehanda smutsiga tricks med klubborna.

”Odd Man Rush” är inte lika galen, men vardagslivet på den svenska hockeylandsbygden har sina profiler och poänger.

Det är mycket snus och killsnack.

”Jag har bytt ut en del namn”

Men i det stora hela trovärdigt.

– Det mesta av handlingen är saker jag har varit med om, men sedan finns det historier som är tagna från berättelser jag hört av andra spelare. Jag har bytt ut en del namn för att vissa inte ska känna sig utpekade, berättar Bill Keenan.

Han hade spelat collegehockey för anrika Harvard University 2005-07 när han sökte sig till Europa för att få fart på hockeykarriären.

Han började i den tyska ligan innan han kom till Sverige och Lindlöven i Lindesberg.

– Jag hamnade i Sverige därför att jag försökte hålla drömmen om NHL levande. Jag hade några kompisar som spelade i där, berättar Bill.

Därifrån trejdades han efter en säsong för en tågbiljett till Kramfors-Alliansen.

Så hur blev boken film?

– Jag skrev själv ett första utkast till filmmanus baserat på boken, chansade och skickade det till Howard Baldwin 2017, som är en rik affärsman med ett produktionsbolag i Hollywood. Han har bakgrund som ägare till NHL-lagen Hartford Whalers och Pittsburgh Penguins och sa att han var intresserad. Han satte ihop ett team som utvecklade manuset och inspelningen skedde under vintern 2019, berättar Bill Keenan.

Gretzkys son och Lemieuxs dotter är med

Men för att spara pengar spelades filmen in i norra delarna av delstaten New York.

Och huvuddelen av skådespelarna är amerikanska.

Några har NHL-anknytning. Wayne Gretzkys son Trevor gör rollen som Sully, Mario Lemieux dotter Alexa spelar Annabel.

– Hon har en liten roll och spelar en collegestudent. Det är hennes första filmroll.

Några svenska skådespelare finns också med i rollistan, där artisten Elektra Jansson Kilbey dyker upp som Elin och dansken Casper Philipson gestaltar coachen Tomas.

– Elektra gör ett fantastiskt jobb och ger Elin det djup rollen kräver. Elin är en tjej som står på egna ben och med sin bakgrund som sångerska var Elektra det perfekta valet. Sedan använde vi samma hockeyrink i Clinton i norra delen av delstaten New York, där man spelade in ”Slagskott”.

Bill Keenan ser med glädje tillbaka på tiden i svenska division 1.

– Jag hade en underbar tid där. Ibland spelade vi inför tusentals åskådare och ibland var det bara några hundra. Men jag älskade mina tränare och lagkamrater i Sverige. Och jag kan skryta med att säga att jag sett den svenska landsbygden från ett bussfönster även om det var becksvart under den största delen av dygnet under vintern när vår säsong pågick. Men jag fick uppleva Norrskenet en natt på väg hem till Kramfors från Sundsvall och Höga Kusten var fantastiskt vackert. Där jag växte upp i New York fanns det knappt några träd, säger han och ser fram emot filmpremiären i början av nästa år.

– Jag hoppas att folk kommer att gilla filmen, både här i Nordamerika och i Sverige. Jag fick bra gensvar från hockeyföräldrar när boken kom ut här i USA 2016. Tanken är att filmen ska visas på festivaler i USA och Kanada nu i höst och komma på biograferna efter nyår.