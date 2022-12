Börje Salming var medveten om vad som väntade efter att han hade fått sin ALS-diagnos i somras.

Salming visste att det inte skulle hinna komma något botemedel i tid för honom själv, men för att hjälpa andra som drabbas av den fruktansvärda nervsjukdomen var han med och sjösatte Börje Salmings stiftelse.

Stiftelsen, som ska jobba för att främja ALS-forskning och stötta drabbade och deras familjer, lanserades tidigare i höstas men genomslaget är redan stort, och efter Salmings död den 24 november har det fortsatt att växa.

Lidströms känslo-berg-och-dalbana

I stiftelsen sitter bland andra Börjes fru Pia Salming, hans dotter Teresa Salming och Nicklas Lidström, som utsågs till Sveriges genom tiderna bästa hockeyspelare på Tidernas hockeygala i november, då Lidström och Salming också tog backplatserna i alla tiders svenska femma.

– Det var som en bergochdalbana, väldigt många känslor. Det har varit väldigt omtumlande veckor, säger Lidström.

Han själv utsågs till tidernas bästa svenska spelare på galan men fick balansera den glädjen med allt det som drabbat Salming – som dog bara en vecka efter galan.

– Det var otroligt jobbigt. Samtidigt har man sett vilken uppmärksamhet han fått och det har pratats om sjukdomen. Och man har sett hur otroligt stor Börje var, inte bara för oss hockeyälskare utan också hos gemene man, säger Lidström.

Det har gett avtryck hos stiftelsen.

– Vi i styrelsen visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss, men det har varit en otrolig utveckling så här långt. Folk har varit väldigt generösa och velat bidra, säger ”Lidas”.

Ordföranden: ”Miljoner”

Ordföranden Rikard Josefson, vd på Avanza, instämmer.

– Jag har inte den senaste siffran, men det är ett antal miljoner som vi har fått ihop, säger han.

Josefson räknar med att kunna göra de första utbetalningarna efter halvårsskiftet 2023 – först vill han se till att man bygger upp mer kapital – men gläds redan åt alla som vill hjälpa till.

– Man blir ju lite nästan tårögd… Det är små ishockeyklubbar som arrangerar veteranmatcher och säljer korv och allt överskott går till Börjes stiftelse. Det finns många såna här initiativ som eldsjälar ligger bakom, säger han.

Josefson säger att stiftelsen har börjat utse ambassadörer också, för att sprida budskapet.

– Den första blev AIK-profilen Rolf ”Råttan” Edberg. Det var väldigt speciellt, för ”Råttans” fru gick bort i ALS för fyra år sedan, så han blev väldigt hedrad och är väldigt engagerad, säger Josefson.

”Känns superbra att lämna den checken”

Hamburgerkedjan Brödernas, där NHL-stjärnan Mika Zibanejad är delägare, har också dragit in rejält med pengar. Under november serverade man en burgare som Salming själv var med och tog fram (med cheddar, bacon, BBQ-dressing och silverlök), där tio kronor per såld hamburgare gick till stiftelsen.

Och folk svarade – med glupande aptit.

– Allt är så tragiskt med hans bortgång, men det som känns så fint är att burgaren slog rekord. Vi sålde över 37 000 av hans hamburgare, fler än någon av våra andra ”månadens burgare”. Så det är över 370 000 kronor. Det känns superbra att kunna lämna över den checken till stiftelsen, säger Jonas Wiklander, en av bröderna som grundade Brödernas och nu marknadschef.

Wiklander kallar det en ”total överkörning” jämfört med i stort sett alla andra månadernas specialburgare.

– Det känns verkligen bra att kunna bidra med det här till forskningen som är så viktig, säger Wiklander.

