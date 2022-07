Det var i fredags som flera ryska medier rapporterade att hockeymålvakten Ivan Fedotov hade gripits.

25-åringen vaktade det ryska målet under OS i Peking, vann nyligen mästartiteln med CSKA Moskva och utsågs dessutom till hela KHL:s bäste målvakt.

Och i maj skrev han på sitt livs första NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers. Enligt uppgifter greps Fedotov, som ska vara anklagad för att undvika militär tjänstgöring i och med sin planerade flytt till USA, utanför en hockeyarena i S:t Petersburg.

Nu skriver såväl ryska Match TV som den olympiska nyhetssajten Inside The Games att Fedotov efter gripandet fördes till ett mönstringskontor. Målvakten ska senare ha fått ont i magen och därför förts till sjukhus med ambulans. Enligt sports.ru ska Fedotov under mönstringen ha ”klagat över magsmärtor och en potentiell förgiftning”.

Advokaten om OS-målvaktens tillstånd

Enligt Fedotovs advokat är det svårt att få någon information kring klientens hälsostatus.

– Just nu kan vi inte säga exakt hur saker ligger till. Han är på sjukhuset, men av någon anledning är han inte inskriven på samma sätt som andra patienter. Varken vi eller hans föräldrar får besöka honom, sa Alexej Ponomarev under lördagen enligt Inside The Games.

Han fortsatte:

– Han säger att han har fått någon form av injektioner, men han vet inte med vad. Han fick veta att det var utskrivet av en läkare. Han ser inte ut att må bra.

Advokaten berättade vidare:

– Nyligen kom militärpolisen till sjukhusområdet. Jag presenterade mig som Fedotovs advokat och frågade varför de kommit. De vände om, satte sig i bilen och sa inget mer innan de släpptes in.

I en artikel på sports.ru, publicerad på söndagsförmiddagen, säger Ponomarev att Fedotov ska ha förts till den ryska flottans bas, belägen i en stängd stad strax utanför Murmansk.

Det vill säga 135 mil från S:t Petersburg.

– Ivan påstås ha skickats till Severomorsk under natten. De tog ut honom från sjukhuset i natt, men det finns ingen information, säger advokaten enligt sajten.