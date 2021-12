Veckan hade knappt hunnit vakna innan nyheten om Robin Lehner kablades ut. Han tackar nej till OS. Den målvakt som aldrig representerat det blågula landslaget kommer heller inte göra det i Peking.

Vid en hastig anblick går det att var skeptisk. Till och med kritisk. Särskilt då han tidigare i höstas uttryckte sig tveksam till turneringen: ”Är jag den bättre målvakten och de säger till mig att jag ändå inte ska spela, åker jag hellre på semester under uppehållet”.

Någon skriker kanske svikare. En annan vekling.

Då vet du inte Robin Lehners historia.

Det här är en person som varit öppen med sin psykiska ohälsa sedan 2019. Den har lett till missbruk och depression. Han har varit i de djupaste av hål, men kravlat sig upp. För det har han belönats med Masterton Trophy och sedermera blivit ett språkrör i hela NHL för orättvisor som rört spelare och deras vardag.

Han är en revolutionär som inte bryr sig om vilka tår han trampar på. Han höjer sin röst när andra inte gör det.

Det är obekvämt, det är ovanligt och det har sannerligen inte mottagits väl i vissa delar av NHL-världen men som utomstående måste Lehners oräddhet beundras.

Det är den brutala ärligheten som nu också gör att han avböjer en plats i OS-truppen. Med osäkerheten som råder kring spelen i Peking och det faktum att NHL-spelarna kommer tvingas in i en coronabubbla striktare än Sveriges fängelser vet Lehner inte hur han kommer reagera i det där ensamma hotellrummet under tre OS-veckor. Kanske ännu längre om ett coronatest skulle visa sig vara positivt. Det har cirkulerat uppgifter om att spelare och ledare i sådana fall måste in i en 21 dagar lång isolerad karantän.

I samråd med sin psykolog och familj har Robin Lehner insett att det är en alldeles för farlig mental zon att testas i. En OS-chans med Tre Kronor överväger inte den förhöjda risken att dratta ned i det där hålet igen.

Hur skulle vi kunna kritisera ett sådant beslut?

Är det något jag lärt mig – efter samtal med olika psykologer vid olika tidpunkter – är det att en person som lever med en aktiv eller vilande depression måste kapa bort osäkra moment. Faktorer som helt enkelt gör att tryggheten svävar i ovisshet. Det är kritiskt med rutiner, att veta vad som förväntas och att vardagen stolpas upp. Den cykeln ska helst inte rubbas.

Och alldeles oavsett anledning är det Robin Lehners beslut att ta. Inte ditt eller mitt, hans.

* * *

Det här blev en hockeykrönika som i mångt och mycket inte handlade om hockey. Ska vi ändå röra oss mot sporten betyder det här två saker för Johan Garpenlövs landslag. Det första: Jacob Markströms position som målvaktsetta är nu ohotad. Det andra: Sverige kan få bidrag från den europeiska ishockeyn till OS.

Det troliga är att Lasse Johansson, hemmahörande i SKA St. Petersburg, eller Filip Gustavsson, Ottawa, nyper den sista platsen. Där sitter Johansson i pole position tack vare att han är mer etablerad i landslaget och given förstemålvakt i klubbdressen.

Ingen av dem är däremot på Robin Lehner-nivå. I sina bästa stunder går det att argumentera för att han är en topp fem-målvakt i NHL. Det är med andra ord ett rejält avbräck för Tre Kronor.

Om nu NHL-spelarna ens tillåts åka till Kina.

