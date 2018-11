JVM i ishockey har blivit en favorit i svensk tv. Det är en chans för hockeyintresserade att se nya, unga begåvningar som redan har eller kommer att få en karriär i SHL eller NHL.

Lasse Granqvist, hockeyexpert i TV4 och C More, har i Expressen förklarat varför JVM har en så stark dragningskraft:

– JVM är faktiskt, relativt sett, lite vassare än både OS och VM. Det blir ofta matcher med mycket adrenalin och lite mindre försiktighet. Det blir öppet och fartfyllt, säger han.

Lasse Granqvist, hockeyexpert i TV4 och C More, är en av många som gillar JVM: ”Öppet och fartfyllt”. Foto: JONAS LJUNGDAHL / BILDBYRÅN

Vilka nationer gör upp junior-VM 2019?

Tio nationers juniorlandslag gör upp om guldet i JVM 2019.

Grupp A består av Kanada, Tjeckien, Ryssland, Schweiz och Danmark

Grupp B spelas mellan Sverige, USA, Finland, Slovakien och Kazakstan.

JVM-guldet 2018 vann Kanada och Sverige tog hem silvermedaljerna.

Knada jublar efter finalsegern mot Sverige i JVM 2018. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Vilka tv-kanaler sänder JVM i ishockey 2019?

Matcherna i JVM i Kanada – eller som mästerskapet också heter IIHF World Junior Championship – kommer att sändas i SVT, TV4, TV12 och C More.

Det går också att se matcher i streamingtjänsterna SVT Play och C More Play.

Första matchen går annandag jul 26 december och finalen sänds 5 januari 2019.

Hur många tittar på JVM i tv?

JVM i ishockey som spelas kring jul och nyår lockar massor av jullediga tv-tittare i Sverige.

När Sverige slog USA i semifinalen på kvällen den 4 januari 2018 satt en miljonpublik framför TV4 och hejade på juniorkronorna.

Trots att finalen mot Kanada startade klockan två på natten hade den 456 000 tittare i SVT2.

Deppiga miner sedan Sverige förlorat finalen i JVM i hockey mot Kanada 5 januari 2018. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

JVM i hockey: Sveriges spelschema

Vissa av matcherna går mitt i natten, svensk tid. Exakt vilken av tv-kanalerna som sänder meddelas senare. Matcherna kan också streamas via Cmore Play och SVT play.

Torsdag 27 december

03:30 Finland - Sverige (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

23:30 Slovakien - Sverige (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Söndag 30 december

03:30 Sverige - USA (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Måndag 31 december

23:30 Sverige - Kazakstan (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

JVM i hockey 2019: alla tv-tider

Vissa av matcherna går mitt i natten, svensk tid. Exakt vilken av tv-kanalerna som sänder meddelas senare. Matcherna kan också streamas via SVT play och C More Play.

Så här spelas gruppspelet i JVM 2019.

Onsdag 26 december

21:00 Tjeckien - Schweiz (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

23:30 USA - Slovakien (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Torsdag 27 december

01:00 Kanada - Danmark (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03:30 Finland - Sverige (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

21:00 Ryssland - Danmark (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

23:30 Slovakien - Sverige (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Fredag 28 december

01:00 Schweiz - Kanada (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03:30 Finland - Kazakstan (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Lördag 29 december

01:00 Tjeckien - Ryssland (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03:30 Kazakstan - USA (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

21:00 Danmark - Schweiz (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

23:30 Slovakien - Finland (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Söndag 30 december

01:00 Kanada - Tjeckien (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03:30 Sverige - USA (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Måndag 31 december

01:00 Schweiz - Ryssland (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03:30 Kazakstan - Slovakien (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

21:00 Danmark - Tjeckien (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

23:30 Sverige - Kazakstan (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Tisdag 1 januari

01:00 Ryssland - Kanada (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03:30 USA - Finland (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Så här spelas finalspelet i JVM.

Onsdag 2 januari

21.00 kvartsfinal 1 (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

23.30 kvartsfinal 2 (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Torsdag 3 januari

01.00 kvartsfinal 3 (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

03.30 kvartsfinal 4 (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Fredag 4 januari

21.00 Semifinal 1 (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Lördag 5 januari

01.00 Semifinal 2 (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

21.00 bronsmatch (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Söndag 6 januari

01.00 JVM-final (SVT, TV4, TV12 eller Cmore)

Streama matcherna i JVM 2019

JVM i ishockey 2019 kan också ses via streamingtjänsterna i SVT Play och C More Play.

Vilken tjänst som sänder avgörs i förhandlingar mellan de tv-bolag som delar på sändningsrättigheterna.

Finalmatchen i JVM 2018 mellan Sverige och Kanada sändes exempelvis i SVT1 och SVT Play, medan semifinalen mellan Sverige och USA gick i TV 4 och C Mores playtjänst.

Var spelas JVM i hockey 2019?

Junior-VM avgörs 2019 i Vancouver och Victoria, Kanada.

I Vancouver spelas matcherna i Rogers Arena, hemmaarena för NHL-laget Vancouver Canucks med en kapacitet på 18 910 åskådare.

I Victoria avgörs matcherna i Save-On-Foods Memorial Center, som kan ta 7 000 åskådare.

LÄS MER: Svenska truppen inför JVM i Kanada