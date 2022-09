Sedan 2018 har svensk idrotts tre tyngsta organisationer stött och blött olika planer på hur man ska hitta nya världsstjärnor.

RF, Riksidrottsförbundet, SOK, Sveriges olympiska kommitté och Svenska parasportförbundet vill tillsammans stötta svenska idrottare i jakten på framgång.

Målet med utredningen, som fått namnet Elitidrott 2030 och som landade för ett år sedan, är nya medaljörer på kommande stora mästerskap – som VM och OS.

En av dem som är med i utredningsarbetet är Peter Reinebo, verksamhetschef på SOK.

– 2030 står för – och som är vår målsättning – att det året ska alla bitar vara på plats. Utredningen pekar på några saker som vi behöver göra för att stärka svensk toppidrott och vår konkurrenskraft, säger Reinebo.

– I några idrotter gör vi det väldigt bra, i andra idrotter får vi det svårare och svårare. Vi behöver helt enkelt större satsningar.

Hur ska de satsningarna gå till?

– Det handlar mycket om resurser, men även kompetens. Vi är just nu inne i en utforskande fas. Vi försöker dela med oss av det vi lärt under utredningens gång när det gäller just resurser och kompetens.

Vilka vill ni dela med er till av era slutsatser?

– Till politiken och näringslivet, men också till själva idrotten. Man kan väl säga att utredningen har gått över till en kommunikationsfas. Sedan hoppas vi kunna komma till nästa steg och med nya kompisar stärka svensk idrotts konkurrenskraft.

SOK: ”Vill säkra framtiden”

Reinebo menar vidare att ”det handlar om att säkra framtiden, och att bilden av Sverige påverkas positivt om det går bra för våra idrottare”.

– Sedan ska man inte glömma att väldigt mycket handlar om att våra killar och tjejer, och även en del förbund, verkligen sliter. Förutsättningarna för dem är inte tillräckligt bra. Det är en socioekonomisk- och en möjlighetsfråga.

– Därför vill vi tillsammans hitta resurser, inte bara pengar, utan också kompetens. Alltså förutsättningar för aktiva att satsa, för tränare att hitta en arbetsmarknad och kunna kopplinga detta till forskningen.

2030 ligger ju åtta år framåt.

– Detta är inget du ändrar på i en handvändning. Framåt 2030 ska vi ha nya förutsättningar i vårt land när det gäller svensk toppidrott. Det är viktigt att den står sig även i framtiden. Vi har haft samma modeller i ganska många år, det är tid att se över dem.

Om man ska förenkla det så är målet fler Duplantis?

– Vi behöver självklart av en mängd olika skäl, både för resultaten i sig men även förebildsmässigt, flera Duplantis – i flera idrotter. Ett bättre stödsystem än det vi har i dag är nödvändigt. Och detta i många idrotter.

Reinebo: ”Nu får vi kniven på strupen”

När SportExpressen samtalar med Reinebo är det första gången han utåt väljer att berätta om Elitidrott 2030.

– Vi har haft filosofin att om vi pratar för mycket och för länge om vad vi ska göra, utan att det händer något i någon större omfattning, kan det bli negativt.

– När du nu skriver om det här får vi kniven mot strupen. Vi kan ju inte enbart snacka om vad vi har för planer, det måste ju dessutom bli något av dem. Saker och ting tar tid, därför har vi inte slagit på stora trumman. Men eftersom du frågar vill jag inte fara med osanning, utan väljer att säga precis som det är.

Han lämnar SOK efter 30 år

I början på veckan stod det klart att 62-årige Reinebo, som tillringat de senaste 30 åren hos SOK och som verksamhetschef sedan 2013, ska lämna sin post.

– Jag vill kunna fokusera på det sportsliga fram till och med OS i Paris 2024, för att sedan gå i pension. Andra krafter måste få chansen att komma fram. Och sätta sin stämpel på det de gör.