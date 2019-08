Helena Thörnfeldt från Borlänge var länge en av världens främsta biljardspelare.

1995 rankades hon som Europaetta, trots att hon vid den tiden var amatör och 2002 vann hon US Open. 2017 valdes hon in i biljardens Hall of Fame för sina insatser i sporten.

– Skitkul rent ut sagt, en stor ära. Visst blev jag lite överraskad, men samtidigt inte då jag visste att mina meriter gott och väl uppfyllde kriterierna, sade Helena Thörnfeldt till Avesta Tidning 2017.

Helena Thörnfeldt bodde sedan 24 år tillbaka i Villa Rica, utanför Atlanta i USA. Hon drev länge en egen bar och biljardhall. Dessutom hade hon bara veckor före sin död öppnat en ny restaurang.

Helena Thörnfeldt död

Nu har hon avlidit vid en ålder av 52 år – och kondoleanserna har strömmat in från biljardvärlden efter Helena Thörnfeldts död. Systern Maria Thörnfeldt är rörd över reaktionerna.

– Det är så många som har skrivit så fina saker om henne på hennes Facebook-sida. Man blir ju stolt också, mitt i sorgen. Nu ser jag det. För mig är hon en syster, men nu ser jag hur många hon har berört, med sin personlighet och sitt biljardspel, säger Maria Thörnfeldt.

– Hon var en underbar personlighet. Lätt för att skratta, aldrig dömande. Hon var sig själv. Hon hjälpte alltid sina anställda också, när de behövde det. Jag är helt förkrossad.

– Bar- och biljardhallen drev hon med sitt ex, och där blev hon utkastad när förhållandet tog slut. Så hon köpte restaurangen och gjorde det så fint. Helt otroligt. Det var öppningsdatum för två veckor sedan. Och så händer det här.

”En massa brustna hjärtan”

1996 kallade dåtidens storstjärna och legendaren Jeanette Lee Helena Thörnfeldt för världens bästa biljardspelare i en intervju med Sports Illustrated.

Nu sörjs hon av flera av sina kolleger i sporten.

”Förkrossad över nyheten om min vän. Hon var en fantastisk person. Det finns inga ord just nu, bara en massa brustna hjärtan i biljardvärlden”, skriver det amerikanska proffset Janet Atwell på Facebook.

”Jag hade äran att träffa dig vid flera tillfällen. Jag kan inte förstå det här. Du var en fantastisk person och biljardspelare”, skriver Yomalin Feliz-Forman.