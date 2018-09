Den 4 februari 2018, US Bank Stadium, Minneapolis.

I underläge 3–9 i andra quartern försöker sig New England Patriots anfallscoach Josh McDaniels sig på ett svårt spel. James White tar emot bollen, kastar till Danny Amendola som kortpassar högt till spelfördelaren Tom Brady. Men för första gången i sin karriär ser Brady gammal och orörlig ut. Han missar mottagningen, han tappar bollen. McDaniels chansar på ett fjärde försök, i stället för att ge ifrån sig bollen, men det misslyckas.

När Justin Timberlake håller en bejublad pausshow i den 52:a upplagan av världens största idrottsfinal, Super Bowl, leder Philadelphia Eagles överraskande med 22–12. Eagles har chockat publiken och deras på förhand svagaste kort, qb-reserven Nick Foles, har svarat för en touchdown som ska gå till historien som "The Philly Special". Precis det Patriots och Brady misslyckades med – ett svårt trickspel – klaffade perfekt för Eagles när Nick Foles tog emot bollen för sex poäng.

Men Tom Brady har sedan debuten 2001 visat att han är en mästare på att komma tillbaka. Tom Brady har gång på gång visat att när det ser som mörkast ut, när han är som mest pressad – då är han som allra, allra bäst.

Ta bara finalen 2017 då Brady mirakulöst vände underläge 21–3 och 28–9 till seger över Atlanta Falcons efter förlängning. Falcons har inte hämtat sig än och Tom Brady byggde på sin otroliga rekordrad ytterligare.

När Justin Timberlake kliver av scenen i Minneapolis håller publiken andan inför den spännande avslutningen.

Den 16 april 2000, Madison Square Garden i New York.

Den årliga NFL-draften hålls och som vanligt är det mycket surr om nästa generation storspelare. Cleveland Browns väljer defensive end Courtney Brown som nummer ett. New York Jets väljer quarterback Chad Pennington som nummer 18, han är den första qb att väljas i draften. Det ska dröja tills namnet Tom Brady kommer upp på tavlan.

Först som nummer 199 väljs spelaren Tom Brady från University of Michigan. Brady har efter en framgångsrik skolkarriär som catcher i baseball valt att satsa på amerikansk fotboll. Ingen snackar så mycket om Tom Brady – inte förrän Patriots ordinarie quarterback Drew Bledsoe skadas allvarligt året därpå, säsongen 2001. Bledsoe kommer tillbaka och får hoppa in och spela semifinalen men Tom Brady har exploderat och imponerat under sin andra säsong i ligan. När New England Patriots besegrar St Louis Rams i Super Bowl 36 i New Orleans är det med Tom Brady som quarterback. Från och med nu är Tom Brady nummer ett – i New England Patriots och i NFL.

Under sina hittills 17 säsonger med New England Patriots har Tom Brady vunnit fem titlar och spelat i ytterligare tre finaler. Brady innehar, så klart, också en rad rekord för segrar i rad, antal passning, touchdowns, mästerskapsmatcher och nu, efter 40, börjar han plocka rekord också för "äldsta spelare som...". 2016 lanserade han en egen hemsida för varumärket TB12 som förutom träningsutrustning och kläder omfattar nyttig mat, kostråd och information för mest hälsosamma livsstilen.

Tom Brady har blivit en älskad och uppskattat idrottsstjärna i USA men han är också hatad av många. Patriots motståndare hackar alltid på den allt för perfekte Tom Brady och många skulle önska att den lysande fasaden och det perfekta leendet någon gång visade minsta tecken på spricka eller svaghet. Det har skapats många hashtags på sociala medier för att spekulera i när Tom Bradys karriär börjar vända neråt. #gradualdecline, skapad av programledaren för NFL:s största poddcsat och Jets-fantasten Dan Hanzus, är bara en.

Den 9 maj 1970, Newton, Massachusetts.

Politikern H. James Shea Jr skjuter sig själv till döds i sitt hem som en direkt följd av pressen han upplevt som politiker i det demokratiska partiet. Det får vännen Robert Kraft att avbryta sin egen politiska karriär för att i stället satsa på svärfaderns förpackningsföretag. Fyra år senare är Robert Kraft med och startar Boston Lobsters of World Team Tennis med bland andra Martina Navratilova i laget. Men laget läggs ner efter fyra säsonger. Idrottsintresset finns kvar och Robert Kraft försöker köpa New England Patriots vid två tillfällen, han bjuder på baseballaget Boston Red Sox och på basketlaget Boston Celtic. Men det är först sedan Patriots dåvarande ägare Billy Sullivan fått stora ekonomiska problem efter en misslyckad världsturné med The Jackson Five som Robert Kraft får sin chans.

Robert Kraft kan utnyttja Sullivans tunna plånbok efter fiaskot med Jacksons Victory Tour för att ta kontrollen över Patriots arenaområde. Genom att sätta press på Patriots ägare och tvinga laget att stanna i Massachusetts kan Kraft till slut få en möjlighet att köpa klubben. 1994 blir Robert Kraft ägare till New England Patriots och han låter bygga en helt ny arena till laget: Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts.

Det hänger en affisch från The Jackson Five Victory Tour på Robert Krafts kontor som en påminnelse om hur drömmen att köpa New England Patriots blev verklighet.

Den 4 januari 2000, New York.

Tränaren Bill Belichick chockar NFL när han meddelar att han lämnar jobbet som huvudcoach för New York Jets – bara en dag efter att han fått jobbet – för att ta samma jobb hos Robert Krafts New England Patriots. Belichick har då varit huvudtränare för Cleveland Browns över fem säsonger och försvarscoach i Patriots samt New York Giants. Jets-fans har än i dag inte förlåtit Belichick för hans svek mot laget. Att det var i en match mellan Patriots och Jets som Drew Bledsoe skadades, vilket öppnade dörren för Tom Brady, ser bara Jets-fansen som ännu en anledning till att hata Belichick, Tom Brady och New England Patriots.

Bill Belichick anses i dag vara den smartaste coahen i NFL och han har genom åren lyckats bygga en dynasti. Belichick har satt i system att plocka överblivna spelare från andra lag och göra dem till stjärnor. Inte minst har han värvat från sina gamla lag Giants, Jets och Browns och visat att spelare som misslyckats där presterat mycket bättre i hans spelsystem. Det har inte direkt bättrat på den buttre Belichiks rykte.

Flera av hans adepter har gått vidare till andra lag. Bill O'Brian är huvudtränare i Houston Texans, Matt Patricia flyttade i vintras till Detroit Lions och Mike Vrabel är i Tennessee Titans. Josh McDaniels har varit i Denver Broncos men kom tillbaka till Patriots. I vintras var McDaniels nära en flytt till Indianapolis Colts men Bill Belichick lyckades övertala sin anfallscoach att vara kvar.

5 största hoten mot New England Patriots Pittsburgh Steelers Kommentar: År efter år nämns Steelers som en titelkandidat och i laget vimlar det av starka offensiva vapen. Men år efter år har också Steelers snubblat i slutet av säsongen. Nu närmar det sig slutet för flera av de bästa spelarna och det är nu eller kanske aldrig för tuffingarna från Pittsburgh. Los Angeles Rams Kommentar: Bättre och bättre år för år och match för match. Los Angeles Rams är precis så där lagom svårtippat för att om allt klaffar så blir det slutspel. Todd Gurley och Jared Goff är stjärnor men Rams har värvat smarta spelare i flera år nu. Minnesota Vikings Kommentar: En solid defensiv tog Vikings till semifinal förra året. Och med Kirk Cousins som spelfördelare ska det bli ännu bättre det här året. Skador på de som ska skydda Cousins stör en aning. Philadelphia Eagles Kommentar: Urstarka förra året och coachen Doug Pederson tillskrivs en stor del av framgången. Men att coacha bort alla motståndare ett andra år är ytterst svårt i en sport där allt analyseras in i minsta detalj. Jacksonville Jaguars Kommentar: Ett lag utan direkta svagheter – utom på den viktigaste positionen. Qb Blake Bortles anses inte hålla måttet alls och ingen blir förvånad om Jaguars värvar till exempel Teddy Bridgewater från New York Jets. Gör de det seglar de upp som titelaspiranter – eller om Bortles lyckas trolla fram en succésäsong till. Visa mer Visa mindre

Den 17 maj 2017, USA.

Tv-programmet CBS This Morning och reportern Charlie Rose intervjuar Tom Bradys fru, supermodellen Gisele Bündchen, i nationell tv. Rose tar upp tidigare kommentarer från Brady om att om Gisele fick bestämma så skulle Tom Brady sluta spela i NFL. Gisele Bündchen avslöjar i programmet att Tom Brady haft flera hjärnskakningar men att "det är inget vi pratar om".

Uttalandet slår ned som en bomb. Paret Brady-Bündchen är superkändisar och det mesta de säger och gör landar på olika nyhetssajter. Brady har fått kritik för bland annat bilder när han pussar sin son och många stör sig på hans präktiga helylleimage. Minsta spricka i äktenskapet är rubriker och om det är så att Gisele Bündchen vill att Tom Brady slutar är det stora nyheter - i hela USA. Att Tom Brady och Patriots ägare Robert Kraft är gamla vänner till USA:s president Donald Trump gör att uttalanden från och om Tom Brady också vinklas till politiska nyheter. Att Tom Brady haft en keps med texten "Make America Great again" har förföljt honom sedan Donald Trump blev president.

Både Tom Brady och New England Patriots gör sitt bästa för att släta över Gisele Bündchen uttalanden om Tom Bradys hälsa. Men många anser att det här är ett första tecken på att vi ser början till slutet på Tom Bradys karriär. Om också Patriots mörkat eventuella hjärnskakningar på sin quarterback är det en stor idrottsskandal och en del i hela NFL:s problem med skall- och hjärnskador på spelare.

5 snackisar inför premiären Hard Knocks Kommentar: Tv-serien är en braksuccé trots att de i år följt bottenlaget Cleveland Browns. Skickligt producerat och smart klippt blir det här en blandning mellan dokusåpa och seriös dokumentär. Odell Beckham Jr Kommentar: Allt som händer i New York är stort och allt som händer New York Giants är större. Giants störste stjärna heter Odell Beckham Jr och efter flera års bråk med ägarna skrev mottagaren på ett guldkantat femårskontrakt värt drygt 800 miljoner kronor. Carson Wentz Kommentar: När Wentz efter storspel skadade sig förra året trodde alla att det var slut på Philadelphia Eagles säsong. Men det blev en överraskande Super Bowl-vinst. Nu är frågan om Wentz läkt sitt skadade knä och om han är lika bra i år som i fjol. Eagles säsong står och faller med sin qb, speciellt som ersättare Nick Foles inlett skakigt och med smärtor i axeln. Nya regler Kommentar: Vad är egentligen en mottagning och hur får spelarna egentligen tacklas? Regelsnacket inför en ny NFL-säsong är alltid intensivt. Ingen vill se ständiga avbrott i spelet men NFL vill också göra sporten säkrare så att färre spelare skadas. Teddy Bridgewater Kommentar: New York Jets värvade Teddy Bridgewater från Minnesota Vikings i hopp om att sälja honom till något annat lag. Och det lyckades. Bridgewater kommer nu till ett starkt New Orleans Saint som arvtagare till Drew Brees. Visa mer Visa mindre

Den 4 februari 2018, US Bank Stadium, Minneapolis.

Det är 13 sekunder kvar av Super Bowl 52 och Philadelhpia Eagles har lyckats hålla undan för New England Patriots och Tom Bradys jakt på ännu en mirakulös comeback. Stjärnan Rob Gronkowski har precis fångat en boll och lyckats stoppa klockan. Tom Brady har fått sin chans. Trots underläge 41–33 går det inte att räkna bort Patriots – och Brady.

Matchens sista kast går högt och långt. Mot Gronkowski ännu en gång. I kamp med flera Eagles-försvarare är Gronkowski nära, nära att suga åt sig bollen men den ramlar i gräset.

Det märkliga är kanske inte att Eagles vinner finalen, trots att Tom Brady storspelat. Det märkliga är känslan att publiken nästan räknat med att Gronkowski skulle fånga bollen. Tom Brady har svarat för så många omöjliga spel att vi hela tiden väntar oss exakt det, det omöjliga. Tom Brady har flyttat alla gränser för vad som är möjligt i en NFL-match. Det känns tomt och konstigt att Tom Brady och Patriots till slut visade sig vara mänskliga.

Den 16 augusti 2018, Gillette Stadium, Massachusetts.

New England Patriots får revansch på Eagles och vinner årets andra försäsongsmatch med 37–20. Tom Brady spelar en del av matchen och visar bra form. Eagles saknar fortfarande sin bästa quarterback Carson Wentz som skadade sig redan före slutspelet förra året. Ersättarna spelar mindre bra och coachen Doug Pederson – som hyllades för sitt stora mod förra säsongen – är kritisk mot sitt lags anfallsspel.

Pederson har visat på en ny, aggressiv, taktik där han valt att spela vidare på fjärde försöket betydligt oftare än konkurrenterna. Men taktiken är vågad och även om Eagles nämns som en av favoriterna till att nå Super Bowl även i år kan säsongen bli svår. Speciellt om Carson Wentz comeback dröjer och om motståndarna lärt sig Pedersons olika spelvarianter.

Patriots går också mot en svår säsong. Bill Belichick släppte överraskande ifrån sig Bradys arvtagare Jimmy Garoppolo till San Francisco 49:ers förra året och han har inte lyckats värva speciellt många namnkunniga spelare. Ett tungt ansvar vilar nu på Tom Brady och Rob Gronkowski.

Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, New Orleans Saints och Pittsburgh Steelers anses minst lika starka som Patriots och Eagles inför säsongen. Jacksonville Jaguars kan överraska.

NFL står inför en säsong som kan bli den första sedan 2001 som inte domineras av – Tom Brady.

5 andra quarterbackar att hålla ögonen på: Baker Mayfield, Cleveland Browns Kommentar: Valdes som nummer ett av alla spelare i årets NFL-draft. Anses vara en av flera stora qb-talanger som nu rusar in i NFL. Har fått uppmärksamhet i tv-serien Hard Knocks där han fått visa sin fina kastarm. Tyrod Taylor väntas börja säsongen för Browns men fansen vill se Mayfield. Bara namnet indikerar att det här är en framtida stjärna. Sam Darnold, New York Jets Kommentar: Precis som Mayfield vald tidigt i årets draft och hela New York Jets stora hopp. "Scam for Sam" har Jets taktik att spela till sig rätt val i draften kallas. Har inte visat lika mycket som Mayfield på försäsongen men kommer att spela, troligen redan i premiären. Kirk Cousins, Minnesota Vikings Kommentar: Vikings rensade hela sitt fina qb-rum för värva Kirk Cousins från Washington Redskins. Och det kostade mer än så. Cousins treårskontrakt med Vikings är värt 87 miljoner dollar och anses vara det bästa någon spelare fått i hela ligan. Vikings har ett försvar som kan vinna titeln och nu är det upp till Cousins att producera poäng. Deshaun Watson, Houston Texans Kommentar: Spelade lysande förra säsongen innan han skadade sig. Houston Texans nämns som en titelkandidat men då krävs det att Watson kommer tillbaka minst lika stark och att lagets andra storstjärnor håller sig skadefria. Jared Goff, Los Angeles Rams Kommentar: Huvudcoachen Sean McVay har fått Los Angeles nya älsklingslag att bara bli bättre och bättre. Jared Goff hyllas av många och med McVays trollkonster i spelboken kan det här bli en succésäsong för Rams. Visa mer Visa mindre

