Hård kritik mot Sveriges OS-kläder: ”Katastrofal”

I onsdags kallade Sveriges olympiska kommitté (SOK) till pressträff ihop med Uniqlo för att visa upp Sveriges nya OS-kollektion och det var en härlig stämning på Stockholms stadion.

En rad kända idrottsprofiler var på plats och poserade i kläderna som ska användas i Tokyo i sommar.

– Det här är riktigt bra kläder, förklarade bordtennisstjärnan Mattias Falck.

– Man känner sig avslappnad i det här, samtidigt som man känner att det är fina kläder, sa fotbollslegendaren Lotta Schelin.

– Jag har en bra bild av märket och känner mig stolt över att få ha på mig deras OS-kollektion, berättade kanotisten Linnea Stensils.

Men vad som inte lyftes fram var de anklagelser som finns mot Uniqlo. Bara några timmar tidigare hade det kommit ännu en svart rubrik om det japanska klädföretaget.

Kläderna stoppades i USA

Tidigt i onsdags morse rapporterade nyhetsbyrån Reuters att USA:s tullmyndighet stoppat en leverans från Uniqlo från att komma in i landet. Det fanns nämligen misstankar om att leveransen innehöll kläder som bröt mot USA:s förbud mot bomullsprodukter från regionen Xinjiang i Kina.

Varför förbudet upprättats? Enligt FN sitter upp emot två miljoner uigurer – en muslimsk minoritetsfolkgrupp – i fångläger i just Xinjiang. Den internationella expertgruppen Newlines Institute for Strategy and Policy har beskrivit det som ”ett folkmord” och den tyske forskaren Adrian Zenz har kallat det för ”det största övergreppet på en folkgrupp sen Förintelsen”.

Och i de här fånglägren uppges uigurerna bland annat tvingas till olika arbeten – som till exempel att plocka bomull.

– Situationen i Xinjiang är katastrofal, säger Ami Hedenborg på Amnesty Sverige.

– Vi förespråkar normalt sett inte bojkotter, utan tycker att företag kan stanna kvar i områden och försöka förändra situationen. Men i det här fallet handlar det om en otroligt allvarlig situation och ingen får ens komma in i Xinjiang för att göra en oberoende granskning. Då kan faktiskt den enda vägen vara att lämna regionen.

Det valde H&M nyligen att göra. Den svenska klädjätten – som gjorde Sveriges OS-kläder 2018 – gick också ut och öppet fördömde det som pågår i regionen.

Och det ledde till starka reaktioner.

Flera av H&M:s butiker i Kina har nu tvingats stänga och deras kläder går inte längre att hitta på några av landets största onlineplattformar.

”Tjänar pengar på slavarbete”

Uniqlo har valt en annan väg. Tadashi Yanai, vd för företaget Fast Retailing som äger Uniqlo, förklarade nyligen att han ”vill vara politiskt neutral” när han blev pressad angående rapporterna om tvångsarbete i Xingjiang. Till slut sträckte han sig till att han rent generellt är emot arbete som strider mot mänskliga rättigheter och om det skulle dyka upp bevis för något sånt i fabriker som Uniqlo samarbetar med, så kommer det samarbetet att avbrytas.

Om Uniqlo fortfarande använder bomull från Xinjiang? Enligt organisationen Clean Clothes Campagin är det så. De har också, tillsammans med en antikorruptionsgrupp och två stödgrupper för uigurer, lämnat in en anmälan till myndigheterna i Frankrike där de anklagar Uniqlo för att ”tjäna pengar på slavarbete” och ”dölja brott mot mänskligheten”.

När SportExpressen kommer i kontakt med Uniqlos talesperson Algo Liguori via mejl väljer han att inte svara på våra specifika frågor, utan i stället lämna ett generellt uttalande där han inledningsvis beklagar sig över hur USA:s tullmyndighet agerat.

– Vi är besvikna på det här beslutet, säger Liguori i uttalandet.

– Vi är ett globalt företag som arbetar hårt för att skydda de mänskliga rättigheterna i alla led i vår produktionskedja. Vi har starka verktyg på plats för att upptäcka eventuella brott mot arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Han fortsätter:

– Alla produkter från Uniqlo har gjorts av bomull som kommer från hållbara källor. Och det innebär att mänskliga rättigheter har skyddats.

SOK om anklagelserna

Enligt Peter Reinebo, verksamhetschef på SOK, finns det inte någon anledning att känna en oro kring hur Sveriges nya OS-kläder har producerats.

– Vi har redan från början av vårt samarbete med Uniqlo fått rapporter och haft diskussioner om olika hållbarhetsfrågor, inklusive mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Bilden vi har avseende Uniqlos inställning och arbete med dessa frågor inger stort förtroende i våra ögon, säger Reinebo i en kommentar till SportExpressen.

Ami Hedenborg på Amnesty säger att det är positivt att SOK har fått rapporter om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Men betonar samtidigt att de har ett stort ansvar i den här frågan.

– Alla företag och organisationer måste se till att de inte bidrar till ett sånt förtryck som pågår i Xinjiang just nu, säger Hedenborg.

– Vad är det för kläder de svenska OS-idrottarna ska ha på sig? Var kommer de ifrån? SOK har så klart en skyldighet att noggrant kolla upp det.

