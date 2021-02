Här tar bandagerad armé över planen

The Weeknd inledde med låten ”Starboy” följt av ”The Hills” och ”I Can't Feel My Face”. Det tolv minuter långa framträdandet kulminerade med att dansare med huvudena täckta av bandage intog planen samtidigt som The Weeknd sjöng ”Blinding Lights”, ackompanjerad av en kör och ett öronbedövande fyrverkeri.

– Poängen med bandagen kring huvudet är att reflektera över den absurda kändiskulturen i Hollywood och hur folk förändrar sig själva för att behaga andra och få bekräftelse, har The Weeknd tidigare sagt till Variety.

Alla var dock inte lika förtjusta i framträdandet. Flera personer skriver på sociala medier att de blev illamående av de hektiska kamerarörelserna och de bländande ljusskiftningarna under halvtidsshowen, enligt Daily Star.

Förste kanadensiske soloartisten att stå för halvtidsshowen

The Weeknd är den förste kanadensiske soloartisten som stått för Super Bowls halvridsunderhållning. Det fick artistens hemstad Toronto att utlysa den 7 februari till The Weeknd-dagen.

”Torontoborna jublar av stolthet när han kliver upp på scenen i halvtid”, skrev Torontos borgmästare John Tory på Twitter.