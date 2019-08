Neil Diamonds ”Sweet Caroline” har blivit en återkommande sång på Boston Red Sox hemmaarena Fenway Park under de senaste decennierna. Därför uppstod viss förvåning när låten dök upp på jumbotronen under lagets bortamöte med San Diego Padres i MLB, Nordamerikas proffsliga i baseboll.

Under rubriken ”Padres Karaoke” drog låten i gång under en paus, och texten rullade på skärmen samtidigt som bortafansen filmades när de sjöng med. Men precis när de skulle skråla med i refrängen bröts låten och i stället visades musikvideon till Rick Astleys ”Never gonna give you up”.

”Rickrolling” – ett klassiskt skämt

Fenomenet är känt som ”rickrolling”, ett klassiskt internet-skämt som går ut på att olika sätt lura folk att se musikvideon till Rick Astleys låt från 1987. Och Padres drag har skapat uppmärksamhet i USA .

”Padres trollade Red Sox-fansen på ett briljant sätt”, skriver CBS.

”En väl utförd och oväntat ”Rick Roll”... 2019!? Det är inte enkelt. Det är i princip ett av internets äldsta skämt och i nästan varje människa med dator har någon gång blivit utsatt för det så det är väldigt svårt att överrumpla människor nuförtiden”

Vissa verkar också ha njutit av scenerna som utspelades.

”De Red Sox-fans som faktiskt förväntade sig att Padres skulle spela ”Sweet Caroline” under ett möte med Red Sox – de förtjänade att bli 'rickrolled'”, skriver Andrew Joseph på USA Today.

Matchen då? Padres tog hem segern med 3-1, huruvida de fick inspiration av Rick Astley är däremot oklart.