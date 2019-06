Inför OS-beslutet som kommer inom några timmar framförde Sveriges representanter sin slutpresentation.

– OS och Paralympiska spelen har alltid varit om så mycket mer än tävlingen. Det skapar en otrolig möjlighet för en stad att dela sin historia och drömmar med världen, säger Anna König Jerlmyr och fortsätter:

– Visste ni att Stockholm och Sverige rankas som en av de bästa regionerna att bo i världen? Stockholm är känt för att vara en öppen, tolererande och välkomnande stad: det är den perfekta staden att fira OS unika enhetlighet.

”Sjöng Dancing Queen”

– Och på tal om att fira... jag kan berätta att svenskar gillar att ha kul. Det är här kreativiteten flödar, ett ställe där musiken finns överallt – Abba är överallt.

Och sedan började hon sjunga Abbas ”Dancing Queen” vilket skapade många olika reaktioner, även internationellt. Bland annat skrev Michael Pavitt i ”Inside the Games” liverapportering:

”The Mayor is now singing an ABBA classic... on the stage. Perhaps we should not be doubting the political commitment from the city after all. You could not have paid me to sing in front of the IOC. Fair play.”

Anna König Jerlmyr berättar efteråt att hon ville få Sveriges presentation att ”sticka ut”.

– Det finns ju en bild av att vi i Sverige är ganska stela och inte visar känslor, så jag ville visa en annan bild av hur vi svenskar också kan vara.

Hur planerat var detta?

– Det var en liten krets människor som visste om det här, för vi bestämde det i går. Jag skulle egentligen bara ha läst upp texten, men så sa vi att jag kanske kunde sjunga eftersom jag är gammal musikklasstudent.

– Men den stora delegationen var chockade, de visste ingenting om det här.

Vilka var det som visste?

– Det var dem som jag övade tal med, så det var väl fem personer.

Om du får sätta getingbetyg på din sånginsats, vad blir det då?

– Full pott, givetvis.

Vad säger du om att det här även uppmärksammas internationellt?

– Jag ser fram emot en internationell sångkarriär efter att jag har slutat med politiken, så det här var väl en bra start, säger Anna König Jerlmyr med ett leende.

Gick ett sus genom lokalen

Även Stefan Löfven inledde med att tala om normer och förändring i sitt tal.

– Ni har bett om reformer, i linje med den Olympiska agendan och den nya normen. Stockholm/Åre är den rätta kandidaten för det, säger Löfven och fortsätter:

– Sverige kommer nästan helt och hållet använda infrastruktur och arenor som redan finns.

För att avsluta presentationen togs Gunilla Lindberg upp på scenen.

– Som IOC-medlemmar, måste du välja en stad som belyser principerna av den olympiska agendan 2020 och den nya normen. Inte bara på papper och inte bara i budet, utan alla delar av kulturen och sättet att leva.

Men det som drogs mest uppmärksamhet, förutom Abba-sången var Lindbergs avslut på presentationen, som ledde till ett sus genom hela lokalen:

– Jag tror att Stockholm Åre representerar den förändring som vi behöver för att uppfylla rörelsens stora och ädla uppdrag. Det här är er chans att bevisa att den nya normen inte bara är snack.