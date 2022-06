Tampa Bay fick en drömstart i matchen med ett ledningsmål redan efter 36 sekunder.

Och det var en märklig fullträff, där Anthony Cirelli tryckte in en retur sedan Coloradomålvakten Darcy Kuemper tappat målvaktsmasken efter att ha träffats av ett skott från Alex Killorn.

Pucken blev liggandes i målgården och Cirelli var snabbt framme med klubban och kunde lyfta in pucken över Kuempers målvaktsklubba.

Men knappt fem minuter in i den andra perioden visade Avalanche att man har ett effektivt powerplay. Att det kostar att ta utvisningar mot dem.

Victor Hedman satt utvisad för interference på Nico Strum (en crosschecking i ryggen var det egentligen) när Nathan MacKinnon via skridskon lite turligt kunde kvittera.

Tampa Bay hade några chanser att få ut pucken ur egen zon, men lyckades inte med bedriften.

Mikko Rantanen och Cale Makar fick assist på 1-1-målet och Gabriel Landeskog var framme med klubban för att peta in pucken om den inte hade glidit in över mållinjen av egen kraft.

”De har ett vasst powerplay”

Lightning återtog ledningen efter 10.12 efter ett solomål av Victor Hedman, där svensken tog fart från mittzonen och gick förbi en stillastående Valerij Nichushkin innanför den offensiva blå linjen och Hedman sedan rundade Coloradobacken Jack Johnson och skickade iväg ett backhandskott från den högra tekningscirkel.

Till sin glädje kunde Victor se den fladdrande pucken smita in lågt på klubbsidan hos Kuemper.

Men trots att man hamnade i underläge igen, så lyfte Colorado sitt spel under mittenperioden och vann skotten med 17-9 efter att ha förlorat skotten med 4-17 i den första perioden.

När Hedman intervjuades av ABC under den andra periodpausen sa han:

– Vi måste hålla oss borta från utvisningsbåset. De har ett vasst powerplay.

Om sin egen insats, kommenterade han:

– Jag försöker förbättra allt i mitt spel från match till match och det var skönt att få bidra med ett mål nu.

Hans solorush hyllades av tv-experterna i ABC-sändningen.

– När Hedman spelar så här ser han ut som en Norris Trophy-vinnare, sa Chris Chelios.

Hedman vann backpriset 2018 och var finalist i år igen för sjätte säsongen i rad.

Det vackra målet var hans första med en backhand den här säsongen.

”Inte sett Hedman så här bra på länge”

Colorado kvitterade tidigt i den tredje perioden på en studsande puck som Andrej Vasilevskij inte kunde få kontroll över.

Pucken såg ut att gå in via Andrew Cogliano, men Nico Sturm antecknades först för fullträffen efter att ha lyft in en backhand mot kassen.

Senare under perioden ändrades namnet på målskytten i matchprotokollet och Cogliano fick målet.

Sedan stod matchen och vägde.

Nikita Kutjerov sköt i ribban med drygt åtta minuter kvar.

Hemmafansen i Amalie Arena skrek och krävde en utvisning när Gabriel Landeskog fällde kompisen Victor Hedman längs långsargen i mittzonen med sju minuter kvar när Lightnings backjätte var i full fart med en ny rush.

Men domarna friade och Tampa Bay fick inget powerplay.

– Jag har inte sett Hedman spela så här bra som han gör ikväll på länge, sa förre NHL-stjärnan Ray Ferraro, som agerade expertkommentator hos ABC.

Colorado fortsatt med en intensiv forechecking och tvingade Tampaförsvaret till ett antal misstag i egen zon. Man hade svårt att få tid för några organiserade uppspel.

”Jag trodde att målvakten räddade först”

Det stod 2–2 efter 60 minuters spel och dramat gick till förlängning.

Gästerna var det piggare laget under förlängningen, men det dröjde till 12.02 innan Nazem Kadri kunde trycka upp pucken i nättaket.

Men det var ingen av spelarna som förstod att det var målet.

Och jublet kom först när domarna – ett par sekunder senare – dömde mål.

– Jag trodde att målvakten räddade först, men förstod senare att pucken hade gått upp i nätet, sa Kadri efteråt.

Colorado saknade på nytt André Burakovsky i laguppställningen och Tampa Bay tvingades igen klara sig utan skadade centerstjärnan Brayden Point.

