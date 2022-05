Ystads IF var sju sekunder från att vinna på hemmaplan i söndags och ta ledningen med 2–0 i matcher.

Då kvitterade Skövde och avgjorde sen i förlängningen fram till 1–1 i matcher inför den tredje omgången i Skövde.

Ännu tydligare var det övertag som Skövde byggde upp i sin egen arena när Ystads spelgeni Kim Andersson klev av efter en smäll mot höften ett par minuter in i andra halvlek.

När Andersson försvann till omklädningsrummet ledde Skövde med 18–16, när Ystads-stjärnan återvände ledde Skövde med 21–16.

Niklas Kraft spikade igen

Men Kim Anderssons återkomst blev starten på en mäktig vändning.

Det tog fem och en halv minuter att komma upp till 21–21. Ytterligare nio minuter senare ledde gästerna från Skåne med 27–23 och matchen var avgjord.

Den store hjälten i andra halvlek blev Ystads målvakt Niklas Kraft, som mer eller mindre spikade igen när hans lag vände och vann.

Kraft räddade 15 skott och hamnade på 38 i räddningsprocent medan hemmamålvakten Fabian Norsten hamnade på 22.

I slutet av matchen utbröt en mindre kalabalik efter att Skövdes skicklige mittnia Matias Helt Jepsen träffat Niklas Kraft i huvudet.

Fick bollen i huvudet

Kraft har varit borta med hjärnskakning tidigare, men ställde sig upp när Helt Jepsen bad om ursäkta och blev utvisad.

– Jag mår förhållandevis bra. Jag var relativt bra med på skottet och det tog inte så illa som det kunde ha gjort, säger Niklas Kraft till C More.

I slutet small även Skövdes Bjarni Valdimarsson och Ystads Hampus Karlsson ihop. Båda blev liggande och fick sina knän lindade. Valdimarsson fick hjälp för att ta sig av planen, medan Karlsson haltade av på egen hand.

Nu leder Ystad med 2–1 och kan avgöra hemma på fredag genom att ta finalseriens första hemmaseger.

– Vi förde första halvlek och fick en bra start på andra. Sen växte han ju ut till en fantom i målet. Det är bara att gratulera dem, säger Skövdes veteran Kristian Svensson till C More om Niklas Kraft och Ystads IF.