Sverige klart för VM och EM – kvalet blir inställt

Handbollen ställer in kvalen till damernas EM i december och herraras VM i januari på grund av coronapandemin. I stället blir det placeringarna från senaste EM-turneringarna som avgör vilka länder som får spela mästerskapen.

Som en följd av det blir det svenska damlandslaget klart för EM i Norge och Danmark och herrarna får spela VM i Egypten – utan att behöva spela klart kvalet.

– Jag tycker man kunde se att de länderna som brukar spela EM var med. Man har valt ut de lagen som var högst rankade i det senaste mästerskapet. Jag ve inte hur många andra länder som hade kvalificerat sig. Jag vet inte om det var något lag som inte får spela mästerskap som brukar spela mästerskap, säger landslagsstjärnan Sabina Jacobsen till SVT.

Kvalen till de stora mästerskapen får stryka på foten för att det inte ska bli för många matcher att spela för spelarna under det kommande året där det även ska spelas ett OS i Tokyo nästa sommar.

Har chansen att nå spelen i Japan

Damlandslaget skulle ha spelat sitt EM-kval i mars och maj, medan herrarna hade VM-kvalmatcher inplanerade i juni. De matcherna stryks nu helt.

– Det var rätt väntat att vi inte skulle kunna spela de här matcherna just nu. Frågan var hur de skulle lösas under hösten. Men just nu tänker man inte så långt fram. Det är så mycket annat i tankarna just nu.

Europeiska handbollförbundet (EHF) har även bestämt att OS-kvalet till Tokyo ska spelas under våren 2021, vid datum som ännu inte är bestämda. De båda svenska landslagen har chansen att nå spelen i Japan nästa sommar.

EHF stryker dessutom åttondels- och kvartsfinalerna i herrarnas och damernas Champions League. I stället går gruppsegrarna Barcelona, Paris SG, Kiel och Veszprem från Ungern direkt till Final Four-slutspelet i Köln, som ska avgörs i december.

På damsidan undersöker EHF möjligheten att spela kvartsfinalerna i samband med Final Four-helgen i Budapest i september.