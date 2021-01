”Sverige är en seriös kandidat till guldet”

1) Efter att ha gått obesegrat fram till kvartsfinal, och bland annat utklassat Ryska Förbundslaget, är det nu dags att utse Sverige till en seriös guldkandidat?

– Ställer du samma fråga till expertis utanför Sveriges gräns, är det ingen som skulle svara ja. De skulle berömma laget för ett fint kollektivt spel, och att de haft en gynnsam spelordning så här långt. Men när laget spelar på det här svenska sättet, där alla hela tiden ställer upp för varandra, över hela banan, ja då är vi en jobbig motståndare att hantera.

– Om vi börjar bakifrån med målvakts- och försvarsspel så är det fundamentet i svenskt lagspel, och har fungerat alldeles utmärkt. Kontringsspelet flyter på utan anmärkning. Anfallsspelet är rakt, enkelt och med fart, när det ska vara fart. Ledarskapet är demokratiskt och tydligt, så här långt. Resan fram till kvartsfinal har varit behaglig och Sverige har ännu inte stött på några kanoner, men det kommer bli annorlunda framöver. Nu är känslan att fem, sex lag siktar hela vägen mot guld och då kommer det bli trångt längst upp.

– Men tillbaka till frågan, är Sverige en seriös guldkandidat? Ja, Sverige är ett av de fem, sex lagen, som är en seriös guldkandidat.

2) Hur stor segerchans ger du Sverige mot Qatar, och vilken är den största nyckeln till vinst?

– Jag ger Sverige en god chans att besegra Qatar, i procent räknat 65–35.

– Den stora nyckeln är lagspelet. Under ett VM är det lätt att hänföras av fantastiska individuella prestationer och alla suktar efter den perfekta spelaren. Själv hänförs jag av laget. Du har en grupp med individer, och det finns något sorts max att få ut, och det får du genom samarbete. Just nu är Sverige det laget i hela VM-turneringen som får ut mest av sitt material, där alla följer det laget har bestämt. De har bestämt sig för en idé och går för den fullt ut.

– Vi kan snacka spelintelligens och vi kan snacka Mikkel Hansen, Bence Banhidi eller Dika Mem. Men detta är ingen individuell tävling i hur många stjärnor varje lag har.

– Min gamle tränare i Redbergslid Ola Lie, sa en gång till mig när jag klagade över att jag fick för lite bollar att jobba med: «Martin, det här handlar inte om dig, det här är ett lagspel och dörren är där om det inte passar.»

3) Vem är Qatars enskilt största hot mot en svensk semifinal?

– Frankis Marzo är ett handbollsgeni som är fantastisk att beskåda, och påminner lite om Houdini när han klurar sig ur situationer och skapar lägen ur nästan ingenting. Frankis är ursprungligen från Guantanamo i Kuba, men är nu den absolut största stjärnan i Qatar. Varje anfall startas på hans signal, vare sig det kommer skott, genombrott eller passning till någon fristående spelare. Det ser faktiskt ut som att han har ögon i nacken och ser aldrig obekväm ut. Här måste Max Darj vara som klistrad på Marzo när denne glider inåt i banan. Andra spelare att hålla ett öga på är Capote, skytt som bara spelat två matcher (15 mål) så här långt, men som är konstant farlig, stor, stark och med ett bra skott. Målfarlige Youssef Ali på linjen.

– Dock har Qatar drabbats av ett återbud då legendaren Danijel Saric, målvakten som aldrig slutar att lira handboll (43 år), inte kan fortsätta turneringen på grund av en krånglande axel. Ett blytungt avbräck för Qatar.

4) Linus Persson tvingades till slut lämna VM efter sin hjärnskakning, hur stort avbräck är detta för Sverige?

– Först och främst, ohyggligt tråkigt för Linus och jag hoppas rehabiliteringen fortsätter på bästa möjliga sätt. Sverige kommer att sakna en helt orädd, målfarlig och skicklig lagspelare som presterat på en väldigt hög nivå så här långt in i turneringen. Ett jättestort avbräck, helt klart. Men in har kommit en spelare av skyhög kaliber i form av Albin Lagergren, som inte behöver några direkta intstruktioner, han löser det mesta ändå. Det är sällan man ser en försvarsspelare på högertvå som klarar att neutralisera motståndaren (till exempel ryssen Kosorotov), utan att behöva använda kontakt, bara genom att praktisera smart positionering. Offensivt är Albin lika smart som defensivt, och blandar upp assist med mål på ett läckert sätt.

5) Om Sverige vinner kvartsfinalen, väntar Frankrike eller Ungern?

– Frankrike–Ungern känns väldigt oviss på förhand. Frankrike blir favoriter, men Ungern har gjort en fantastisk turnering så här långt och kommer sälja sig dyrt. Frankrike är obesegrat, har slagit både Norge och Portugal, lag som de förlorade mot i förra årets EM. Detta kvitto har gett laget ett välbehövlig energi. Nye förbundskaptenen Gille, som spelade mittnia när han var aktiv, har fått ordning på lagets offensiva spel och detta har skapat harmoni i det stjärntyngda laget. Ungern har också en före detta mittnia som coach, Chema Rodriguez från Spanien, och hans medverkan har fått Ungern att tro på stordåd igen. Chema klev in i Ungerns ledarstab under EM 2020. Han håller en relativ låg profil under matcherna, men i time-outerna tar han plats och spelarna lyssnar hängivet. Jag ser inga direkt svaga punkter i det ungerska laget, däremot ser jag väldigt många utropstecken. Vinnaren ställs mot Sverige eller Qatar.