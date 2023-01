Efter sex matcher i Scandinavium reser det svenska landslaget till Stockholm för slutspel i Tele 2 arena.

Så gör givetvis också Viaplays handbollsteam.

– Det ska bli enormt häftigt. Men Stockholm har lite att leva upp till, säger programledaren Suzanne Sjögren.

Hon fortsätter:

– Det har varit makalöst fin stämning i Göteborg och det ska bli spännande att se om det går att återskapa den intimiteten i en så stor arena som Tele 2. Samtidigt hörde jag att det redan sålts 18 000 biljetter till finalen, så det är klart att jag har superhöga förväntningar. Men.. upp till bevis, säger jag.

Det är svårt att släppa stämningen i Scandinavium.

Och allt kulminerade under fredagens nordiska derby mot Island. Handbollslandslaget har ju under de senaste åren gjort Tommy Körbergs 35 år gamla schlagerhymn ”Stad i ljus” till sin egen och inför alla matcher råder allsång.

I fredags hade Sjögren svårt att hålla tillbaka tårarna i sändning.

– När de skulle sjunga ”Stad i ljus” sa jag ”vi pausar snacket och ligger på bilderna”. När jag sen skulle börja prata igen en minut senare kände jag att min röst inte var med mig. Jag fick anstränga mig så hårt för att jag var så berörd, säger hon.

– Det är väldigt svårt att inte bli berörd.

Suzanne Sjögren: ”Det är oerhört svårt”

Viaplays rutinerade sportankare är lyrisk när hon pratar om atmosfären under det här hemmamästerskapet.

– Alltså, det här är mitt elfte handbollsmästerskap och jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Jag har jobbat med det här i 25 år och det ska mycket till för att något ska provocera mig så mycket att jag tappar fattningen i sändning. På den nivån är det. Det är oerhört svårt att inte bli tagen av det stöd som det här landslaget har.

Sjögren kommer jobba med damernas VM i november – som också spelas i Sverige.

Sen väntar herrarnas EM i Tyskland.

Därefter går avtalet med Viaplay ut. Hon hoppas dock på en fortsättning.

– Just det här svenska laget är lite speciellt för mig. Under VM i Egypten 2021 var det bara jag och Ola Lidgren på plats och vi låstes in i tre veckor på grund av corona. Och det tillsammans med alla lag. Enda gången vi fick gå utanför grindarna var under match.

Satt inlåst i Egypten i tre veckor

Mästerskapet var speciellt. För att inte säga unikt.

– Man följde laget på ett helt annat sätt. Annars får vi ju aldrig bo på samma hotell som spelarna. Man fick se dem i andra sammanhang. Man sågs vid poolen, på frukosten, i gymmet... man fick följa dem på väldigt nära håll. Och det gör att jag kan det här laget utan och innan.

– Dagen innan VM-finalen var jag på gymmet sent, då var det en envis jävel som var där och lyfte vikter och det var Jonathan Carlsbogård. Det säger en del om fokus och mentalitet. Nu blev det silver den gången, men det finns en enorm vilja att vinna i det här gänget. Jag kan förstå att det blivit en sån hype, jag tror att det lyser igenom, att folk ser det och att de älskar det.

Under VM får hon se experterna Claes Hellgren, Ola Lindgren och Kristján Andrésson intervjua spelare inne på planen.

Under fem minuter, precis efter avslutad match, ställer spelarna upp och visar upp skottekniker, målvaktsplacering och annat för tittarna.

Ett helt nytt grepp.

– Det här skulle aldrig gå att göra inom exempelvis fotbollen. Inte en chans. Det är helt otroligt att spelarna ställer upp på det. Vi ägnar fem minuter åt riktigt nörderi. Om det är en miljon som tittar så kanske det är 50 000 tittare som verkligen kan handboll. 950 000 av dem har kanske inte den kompetensen och man vill inte tappa dem. Därmed vågar man inte bli för nördiga. Men under de där fem minuterna släpper vi på det och man får nörda ner sig hur mycket som helst.

– Jag tror att spelarna gillar det. Och våra experter älskar det. Det blir bra tv och det verkar som att det går hem, det är väldigt kul för det är första gången som vi testar det här.

Kritiserar restriktionerna: ”Det är märkligt”

En av VM:s stora snackisar är restriktionerna. Trots att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige måste spelarna testa sig flera gånger under mästerskapet och det är krav på munskydd för alla journalister.

Dock inte i Viaplays studio.

– Vår studio ligger precis bakom den zonen. Våra reportrar har mask och så fort vi lämnar studion måste vi ha mask. Som jag har tolkat det räknas vår studio till läktaren, och där finns ju inga krav.

Du har ju gjort ett par covidmästerskap nu. Hur tog du emot IHF:s besked om alla restriktioner?

– Jag blev väldigt förvånad. Vi fik reda på att man skulle ha fyllt på sin vaccindos inom en viss tid, så jag sprang och tog dos fyra. Sen visade det sig att det hade räckt med tre i alla fall, så nu har jag den ändå, säger Sjögren och skrattar.

Hon avslutar:

– Jag känner också att man har rättat in sig i ledet när det kommer till covid. Jag har slutat ställa frågor eller vara upprörd, man bara rycker på axlarna och gör det. Men jag tycker att det är konstigt när det inte finns den typen av restriktioner i Sverige. Jag har förståelse för att man vill följa lokala regler, men vi har ju inget sånt i Sverige. Så jag tycker att det är märkligt.