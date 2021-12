Strömberg: ”Kände att jag behövde det”

Carin Strömberg har fått betydligt större ansvar i landslaget sedan fixstjärnan Bella Gulldén tackade för sig. Sverige gjorde ett starkt OS och slutade fyra efter förlust i bronsmatchen mot Norge. Nackatjejen dominerade på nio meter och fick mycket beröm för sin insats.

– Jag är jättenöjd, både med lagets prestation och min egen. Mina bästa matcher i landslaget gjorde jag i OS, men jag fick också speltid och förtroende vilket jag inte haft lika mycket tidigare. Då är det så klart lättare att visa vad man kan. Det var väldigt roligt att spela och jag kände verkligen handbollsglädjen. Även om man var trött fysiskt efteråt har det gett mig en boost under hösten, säger 28-åringen.

Fem år i danska Viborg fick räcka. Från och med den här säsongen representerar Carin Strömberg Nantes i Frankrike där även landslagspolaren Nathalie Hagman, 30, spelar.

– Det har varit en väldigt rolig höst. Man blev lite inkastad direkt efter OS så det var bara att glida med i början.

Har det varit en stor omställning?

– Ja, de spelar ju ganska annorlunda jämfört med vad jag är van vid, den skandinaviska stilen. Språk och spel och så där… mycket nytt, men roligt som sagt. Det har varit bra för mig att komma in i något nytt efter OS i stället för att åka tillbaka till det jag gjort innan i fem år.

Hänger med Nathalie Hagman

Hur är livet vid sidan av handbollen?

– Väldigt, väldigt bra. Nantes ligger ju vid Atlantkusten och det tar bara 40 minuter ut till havet där man kan sola och bada. Vi har haft mellan 20 och 30 grader hela hösten och staden är väldigt fin. Och många tjejer i laget kan engelska och har varit gulliga och öppna. Så hittills är allt väldigt bra och på planen har jag fått mycket ansvar,

De flesta dam- och herrspelarna i Nantes bor i två lägenhetshus med delad innergård. Umgås med Nathalie Hagman gör Carin Strömberg flitigt.

– Skönt att ha en svensk som varit där innan. Det har gjort det lättare att komma in i allt kring klubben och så har vi en del skandinaviska spelare blandat med de franska tjejerna. Det har varit en bra ”match”. Och att vi bor nära varandra har gjort det lättare socialt, om man behöver hjälp eller känner sig ensam. De är nära till hands.

Sverige vill bygga vidare på OS-spelet och vet att man måste upp en nivå till för att kunna rubba ett lag som exempelvis Norge, som med största sannolikhet väntar i mellanrundan i VM.

”Lägger vi bara på ett extra lager så...”

– Vi har startat om något i laget och hittat en identitet som vi trivs bra med. Lägger vi bara på ett extra lager så... för egen del spelar vi ett spel som passar mig bra, med mycket kontring och fart. Det ska bli spännande att se hur vi står oss. Vi är medvetna om att det kommer att krävas lika mycket jobb som senast för att gå vidare också.

Handboll är en populär tv-sport och under stora mästerskap lockar de blågula landslagen miljonpublik på både herr- och damsidan. Carin Strömberg hoppas att de som fick upp ögonen för sporten under OS även hänger med under VM i Spanien.

– Som spelare är det väldigt roligt att känna stödet hemifrån. Det är kul om fler blir intresserade av handboll, för det är en så rolig sport, säger hon.

