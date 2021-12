”Största prövningen man kan ställas inför”

Sverige är obesegrat framme i VM-kvartsfinal på regerande världsmästarna Nederländernas bekostnad. När hade vi senast ett så här slagkraftigt damlandslag?

– Alltid svårt att jämföra landslag. 2010 kom första mästerskapsmedaljen då EM-silvret bärgades. Några år senare kom den andra, då det blev EM-brons 2014. Ställer vi dessa två mot varandra, då blir det 2010 års upplaga som står sig bäst, mot Axnérs lag. Den gången besegrades Norge på deras hemmaplan, utöver blev det starka segrar mot Ungern, Rumänien och ett talangfullt Nederländerna. Efter detta genombrott fick Sverige en mycket större respekt runtom i handbollsvärlden och har varit i världstoppen sedan dess. Då hette stjärnorna Linnea Torstenson, Johanna Wiberg, Isabelle Gulldén och Per Johansson. Nu heter stjärnorna Jamina Roberts, Anna Lagerquist, Emma Lindqvist, Linn Blohm och Tomas Axnér.

Vilket är den absolut viktigaste framgångsfaktorn för Axnérs landslag i detta mästerskap?

– Axnér har lyckats med flera åtgärder sedan han och Wiberg tillträdde. Ett nytt spel har landsatts, toppen har blivit bredare, sammanhållningen känns starkare och självförtroendet ser större ut. Men ska vi titta på en enskild aspekt, då tycker jag att toppen har blivit bredare. Numera har Sverige ett koppel av toppspelare, plus att de har sin världsspelare i Jamina Roberts. När matcherna ska avgöras, är det fler som anmäler sitt intresse och motståndarna har svårt att veta vem de skall markera. I sista anfallet mot Norge tokrusade Nora Mörk på Sveriges stora stjärna, Jamina Roberts, som i sin tur släppte bollen vidare till Olivia Mellgård, som lugnt och behärskat, kvitterade i stridens hetta.

Vilken enskild detalj behöver Sverige främst förbättra för att lyckas besegra olympiska mästarna Frankrike?

– Frankrikes försvarsspel är fantastiskt och den största prövningen ett motståndarlag kan ställas inför. Nästan alla lag som möter Frankrike, hamnar någon gång under matcherna i brutalt jobbiga offensiva problem. Den individuella och kollektiva skickligheten i deras försvarsspel, är faktiskt bland det vackraste man kan skåda på en handbollsplan. Sveriges anfallsspel har varit bra, men i kväll måste det upp en nivå till. Frankrike låser ofta fast motståndaren och tar bort rytmen i spelet. Här måste Sverige hålla bollen levande, inte fastna i motståndarens klor och på så sätt få större ytor att jobba med. Dessutom ska Sverige utnyttja det breda spelet, sätt våra vassa kanter och breda ytternior i spel, det kan ibland löna sig mot just Frankrike.

Vilken spelare har förutsättning att bli vår joker och en obehaglig överraskning för Frankrike?

– Frankrike och Sverige möttes två gånger under OS tidigare i år, lagen kan varandra väldigt väl, men en spelare i svenska laget som inte kom loss i de matcherna, Linn Blohm. Ofta bryr sig Frankrike inte så mycket om linjespelaren, utan förlitar sig väldigt mycket på sitt attackerande försvarsspel, där motståndaren inte ges en chans att få in bollen till mittsexan. Detta kan bli en av Sveriges anfallsnycklar i kvällens match. Att både försöka få in bollen till Linn, men också utnyttja att Blohm kommer dra på sig en hel del uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet kan i sin tur leda till större ytor för Sveriges övriga spelare. Kan Sverige utnyttja Linns målfarlighet och hennes förmåga att binda upp franska försvarsspelare, då kommer det skapa en del oreda hos Frankrike.

Hur ska Sverige hantera en eventuell punktmarkering av Jamina Roberts, och varför kan kraftigt utgrupperade försvar fortfarande störa skickliga lag?

– Frankrike kan försvara sig på alla möjliga sätt och utgrupperat försvar är ett av de försvarsalternativen. Historiskt sätt har det ofta varit ett spöke för svenska lag när motståndaren flyttar ut sin försvarslinje. Problemet är ofta att rytmen i anfallsspelet försvinner och spelet blir lite mer hackigt. Men jag tycker att båda våra landslag har blivit betydligt bättre på detta, och ibland kan det tom bli en fördel för våra svenska lag. Rumänien spelade med en hög spelare mot Jamina Roberts i perioder, med blandad utdelning. Sverige löste det bäst när Jamina positionerade sig brett i anfallet och de andra två på nio meter fick en mer naturlig rytm i spelet. Mot Frankrike kommer det att krävas några fler drag från Sverige. Kanske spela med en vänsterhänt högernia lite mer eller mer 7–6-spel. Utöver detta så har säkert Axnér/Wiberg några fler kaniner i hatten, för det kommer att behövas...

