Stjärnans pannband avgjorde VM-finalen

Aldrig tidigare i handbollshistorien hade ett herrlandslag vunnit VM-guld i tre raka turneringar.

Men nu står Danmark där.

Rasmus Lauge var spelaren som gjorde flest mål, tio till antalet, men mycket handlar som vanligt om Mikkel Hansen.

Den 35-årige danskikonen har vunnit OS-guld, EM-guld och tre raka VM-guld. Tidigare under mästerskapet i Sverige har DR gått igenom samtliga mästerskapsfinaler som Hansen har spelat för Danmark – åtta stycken till antalet.

Och det finns ett återkommande mönster.

Färgen på det pannband som den långhårige Hansen så karaktäristiskt bär verkar vara avgörande för finalens utfall.

Mikkel Hansens mästerskapsfinaler Rött pannband 2012 – EM-guld 2016 – OS-guld 2021 – VM-guld 2023 – VM-guld Vitt pannband 2011 – VM-silver 2013 – VM-silver 2014 – EM-silver 2019 – VM-guld 2021 – OS-silver Källa: DR Visa mer

Sanningen bakom danska guldet

Enligt DR hade Hansen inför VM-finalen mot Frankrike spelat fem av finalerna i vitt pannband. Endast en av gångerna vann Danmark guld.

Men spelar Mikkel Hansen i ett rött pannband är det guldgaranti, förutsatt att Danmark tar sig till final, det vill säga.

Och rött, det spelade han i mot Frankrike.

Nu har han spelat fyra mästerskapsfinaler i rött pannband – och vunnit samtliga.

– Är det så? Det hade jag ingen aning om, har inte alls tänkt på det. Jag har ingen koll på sån statistik, men det låter ju bra. Vi får se om det blir fler finaler.

Men om det blir en till final, då spelar du väl ändå i rött?

– Det vet jag inte. Det får vi se, säger Hansen och skrattar.

Han fortsätter:

– Det ska ju passa med tröjorna också. I dag passade det perfekt med de röda tröjorna.

Hansens hyllning: ”Aldrig sett det”

Det röda pannbandet är också det som Hansen trivs bäst i om man tittar på målstatistiken.

I rött snittar han 5,99 mål per landskamp. I vitt blir det 4,99 mål i snitt medan det neongröna, som han använde under VM 2013, gav 2,67 mål per match.

I början av sin karriär syntes han ibland i ett svart pannband.

4,06 mål per landskamp.

Och innan han lät håret växa ut och rockade en snaggad look låg han på 4,96 mål per landskamp. Det blir, med andra ord, svårt att skippa det röda pannbandet framöver.

Även om det bara blev ett mål i söndagens VM-final.

– Det spelar ingen som helst roll för mig. Det viktigaste är att vi vinner.

Hur stort är det här för dig?

– Det är väldigt stort. Vi har i många år pratat om vår bredd och den visar vi i dag också. Jag är extremt imponerad av våra unga spelare. Som Simon Pytlick.. den nivån han spelar på i sin första final med landslaget.. jag har aldrig sett något liknande, säger Mikkel Hansen.

”All respekt till de som stöttat oss”