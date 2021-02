Stjärnan död – föll ihop på träningen

Det var i måndags under träningen som Alfredo Quintana drabbades av hjärtsvikt. Målvakten, som har Magnus Andersson som tränare i portugisiska Porto, behandlades på plats innan han transporterades till Sao Joao-sjukhuset.

De portugisiska medierna rapporterade under veckan att hälsotillståndet ”allvarligt”.

Nu kommer det tragiska nyheten.

Spelade 72 landskamper för Portugal

Alfredo Quintana är död, trots läkarnas försök att återuppliva honom de senaste dagarna gick hans liv inte att rädda, rapporterar bland annat norska VG.

”Vår älskade Alfredo Quintana har vandrat vidare. Du kommer för evigt vara en av oss. Vila i frid”, skriver Porto på Twitter.

Quintana flyttade till Portugal 2011 och har spelat 431 matcher för Porto och 72 landskamper för Portugal. Han var även en gigant när Porto förra säsongen slog THW Kiel i Champions League.

Quintana storspelade under fjolårets EM och spikade igen mot Sverige och blev därefter nominerad till mästerskapets All Star-lag. Han var även med i VM och mötte bland annat Norge så sent som den 20 januari, enligt VG.

Alfredo Quintana blev 32 år gammal.