Skuru vann finalreprisen – H65 Höör en besvikelse

Höör har inte haft den seriestarten som man kanske hoppats på, med en blygsam tiondeplats i tabellen inför söndagens match.

I början av bortamatchen mot Skuru såg det dock ut som att trenden var på väg att vända, efter den första halvleken hade man runnit ifrån till ett fem bollar stort övertag i Nacka bollhall.

– Vi gör jättemånga tekniska (fel) i första, de får kontra in många bollar och då ligger vi under i paus, säger Skurus Daniela De Jong i C Mores sändning.

Men de regerande mästarna hade inte gett upp.

– Vi kände oss trygga i att vi har legat under mot Höör i halvlek förut men lyckats vända, säger De Jong.

Och det gjorde man även denna gång. Skuru styrde spelet helt den sista halvtimmen och kunde till slut vända underläget till seger 32–29.

”Jättesvårt just nu”

Vad det var som hände för Höör är svårt att analysera direkt efter matchen för Filippa Nyman.

– Jag vet inte vad jag ska säga, det är jättesvårt just nu, säger hon.

– Vi står upp de första 40-45 minuterna, vi är jättebra i början.

Men att bara vara bra i början räcker inte om man ska vara med i toppen av SHE. Höör ligger kvar på en tiondeplats med bara en seger på fem matcher.

Trygghet i Skuru

Skuru ångar däremot på i toppen av tabellen. Enligt Daniela De Jong handlar det mycket om en trygghet i laget, en sådan man får av att vara regerande mästare,

– Man kan inte komma ikapp fem bollar på tio minuter, men över trettio går det och det känner vi oss trygga med, säger hon.

