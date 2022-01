Skickar passning till nära vännen i Norge

Norge väntar i ödesmatchen under tisdagen. Vinnaren går till semifinal – förloraren får spela om femte och sjätteplatsen. Under måndagen kom ett stort bakslag för de svenska herrarna. Landslagsstjärnorna Andreas Palicka och Felix Claar testade positivt för covid-19 och sattes i isolering.

– Andreas Palicka är en världsmålvakt. Han har varit stommen i det här landslaget och bjudit på både spektakulära räddningar och vanliga räddningar. Han har hållit en otroligt hög nivå i landslaget under många år. Det är ett jättetapp. Sedan har Felix Claar spelat fantastiskt bra både i klubblag, Champions League, danskaligan och landslag. Han har spelat mycket det här mästerskapet också, så det är två storstjärnor som dessvärre har testat positivt, säger lagkamraten Jim Gottfridsson.

Enligt Gottfridsson påverkar de två bortfallen hela utgångsläget inför kommande inofficiella ”kvartsfinal”.

– Om det var 45-55 innan med fördel Norge, så skulle jag nu tippa norsk fördel med 70-30 eller 75-25 nu. Så är det faktiskt. Det är två stora tapp och två väldigt väldigt viktiga pjäser, säger han.

Hur håller ni tagget uppe inför den viktiga matchen nu, efter dessa tapp?

– Vi har ju också tappat Niclas Ekberg och Daniel Pettersson på vägen så jag menar, vi försöker ju. Vi håller avstånd och använder munskydd, men försöker hålla humöret uppe. Man kan inte göra så mycket mer, säger Gottfridsson.

Trots flera spelare i isolering är Gottfridsson taggad inför matchen.

– Det är indirekt en kvartsfinal och vinnaren lirar semifinal. Därmed har man allt att vinna, ingenting att förlora. Jag tror det kan bli en härlig match, säger han.

”Det måste kännas fruktansvärt”

Oscar Bergendahl är en av de spelare som fått chansen att visa upp sig under EM. Detta efter att Max Darj testat positivt för covid-19 och har varit isolerad under stora delar av mästerskapet. Bergendahl själv fick ett positivt test under träningslägret inför EM.

– Jag hade corona i mitten på december så för min del var det ganska väntat att jag skulle testa positivt. Det är ganska vanligt att man gör det när man har gamla virus i kroppen som ger utslag. Vår läkare visste om det. Men jag kan tänka mig hur hemskt det är för de spelare som får det och som inte haft det innan. Hela ens mästerskap uteblir, eller stora delar i alla fall. Det måste kännas fruktansvärt, säger Bergendahl.

Gottfridsson har varit en nyckelspelare för Sverige under många mästerskap de senaste åren. Det är också han som på bred skånska tar till orda under många av Sveriges timeouter. Just skånskan är något som väckt uppmärksamhet bland tv-tittarna. Men att snacket når hela vägen till tv-sofforna är inget som Gottfridsson tänker på.

– Nej, där är man fullt i det, säger han och skrattar.

– Du tänker aldrig under en match på att det är en tv-kamera som filmar dig hela tiden. Genom åren har man blivit lite mognare, smartare och väljer lite andra ord. Men samtidigt kommer allting direkt från hjärtat. Man är så inne i spelet och hittar man ett ord så säger man det. En timeout är ju kort, så det är det information som ska ut snabbt så att alla förstår.

”Han behöver ju inte göra sin bästa match”

Under tisdagskvällen behöver de svenska herrarna all information de kan komma över, i hoppet om att besegra norrmännen.

Bergendahl kan dra nytta av att han och den norska målvakten Torbjörn Bergerud är lagkamrater i klubblaget. Bergerud har bäst räddningsprocent av de norska målvakterna och ska nu försöka hålla tätt mot den svenska anfallsstyrkan. Men inte om Oscar Bergendahl får bestämma.

– Det är en svår nöt att knäcka. Han är en fantastiskt duktig målvakt. En väldigt stor sådan som täcker väldigt mycket ytor. Och sedan är han väldigt snabb, men jag hoppas och tror att vi ska kunna överlista honom, säger Bergendahl och passar på att skicka en liten passning till Bergerud:

– Vi är goda vänner så jag önskar honom all lycka. Sedan kanske han inte behöver göra sin allra bästa match, så kan vi väl säga, säger han och skrattar.